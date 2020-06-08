Джоан Роулинг обвинили в трансофобии 

Роулинг сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница прокомментировала статью словами: «"Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?».

В результате пользователи сети обвинили Роулинг в трансофобии (враждебное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям — прим. «Ленты.ру»). Однако она ответила, что знает и любит транс-людей.

В декабре 2019 года Роулинг стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых писательниц мира. Ее доход эксперты оценили в 92 миллиона долларов (5,7 миллиарда рублей).