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Джоан Роулинг обвинили в трансофобии 

Lenta.ru 1 час назад
Джоан Роулинг обвинили в трансофобии
Фото: Hubert Boesl / DPA / Globallookpress.com
Британскую писательницу Джоан Роулинг, написавшую серию книг о волшебнике Гарри Поттере, обвинили в трансофобии после ее записи в Twitter.
Роулинг сделала репост публикации из СМИ с заголовком: «Мнение: после COVID-19 нужно создать более справедливый мир для людей, которые менструируют». Писательница прокомментировала статью словами: «"Люди, которые менструируют". Я почти уверена, что было какое-то слово для этих людей. Жунщины? Жанщины?».
В результате пользователи сети обвинили Роулинг в трансофобии (враждебное отношение к трансгендерным и транссексуальным людям — прим. «Ленты.ру»). Однако она ответила, что знает и любит транс-людей.
В декабре 2019 года Роулинг стала лидером рейтинга самых высокооплачиваемых писательниц мира. Ее доход эксперты оценили в 92 миллиона долларов (5,7 миллиарда рублей).
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Шоу-бизнес , Джоан Роулинг , Гарри Поттер , Lenta.ru
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