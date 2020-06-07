Цымбалюк-Романовская преследует сына Джигарханяна? 

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Скандальную историю развода Виталины Цымбалюк-Романовской с Арменом Джигарханяном помнят все.

И вот, по слухам, пианистка весьма заинтересовалась сыном своего бывшего супруга — Степаном Джигарханяном.

После того, как Степан расстался с Ольгой Казаченко, Виталина стала забрасывать его посланиями в социальных сетях.

Напомним, что Степан живет в Соединенных Штатах.

Журналисты Экспресс Газеты попросили самого Джигарханяна-младшего прокомментировать эту странную ситуацию.

Степан подтвердил, что Цымбалюк-Романовская действительно в последнее время стала вести с ним активную переписку в соцсетях.

Однако, по его словам, общаться с Виталиной невозможно из-за постоянной лжи и передергивания фактов.

«Недели три недели назад у нас был всплеск — мы друг другу навешали оплеух в интернете. Но вряд ли Виталина поняла, что была не права. Такие люди мнений и ориентиров не меняют. Но, видимо, поняла, что бодаться со мной себе дороже», — рассказал Степан Арменович.

Что же касается перспектив каких-либо личных отношений, то Джигарханян — младший переадресовал все вопросы к экс-мачехе.

«Это вопрос больше к Виталине. Я на нее глаз точно не положил».

Как ранее писал «Рамблер», 41-летняя киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская столкнулась с жуткой травлей в Интернете.

Это произошло после того, как бывшая супруга Армена Джигарханяна попыталась «хайпануть» на смерти журналистки Юлии Норкиной.