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Цымбалюк-Романовская преследует сына Джигарханяна? 

Ирина Лебедева 12 минут назад
Цымбалюк-Романовская преследует сына Джигарханяна?
Фото: Instagram
Скандальную историю развода Виталины Цымбалюк-Романовской с Арменом Джигарханяном помнят все.
И вот, по слухам, пианистка весьма заинтересовалась сыном своего бывшего супруга — Степаном Джигарханяном.
После того, как Степан расстался с Ольгой Казаченко, Виталина стала забрасывать его посланиями в социальных сетях.
Напомним, что Степан живет в Соединенных Штатах.
Журналисты Экспресс Газеты попросили самого Джигарханяна-младшего прокомментировать эту странную ситуацию.
Степан подтвердил, что Цымбалюк-Романовская действительно в последнее время стала вести с ним активную переписку в соцсетях.
Однако, по его словам, общаться с Виталиной невозможно из-за постоянной лжи и передергивания фактов.
«Недели три недели назад у нас был всплеск — мы друг другу навешали оплеух в интернете. Но вряд ли Виталина поняла, что была не права. Такие люди мнений и ориентиров не меняют. Но, видимо, поняла, что бодаться со мной себе дороже», — рассказал Степан Арменович.
Что же касается перспектив каких-либо личных отношений, то Джигарханян — младший переадресовал все вопросы к экс-мачехе.
«Это вопрос больше к Виталине. Я на нее глаз точно не положил».
Как ранее писал «Рамблер», 41-летняя киевская пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская столкнулась с жуткой травлей в Интернете.
Это произошло после того, как бывшая супруга Армена Джигарханяна попыталась «хайпануть» на смерти журналистки Юлии Норкиной.
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