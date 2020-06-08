Телеведущая и актриса Лариса Гузеева призналась, что ограничивает себя в десертах, чтобы даже в 61 год оставаться в тонусе. Ведущая готовит для других.

Гузеева призналась, что, оказавшись на рынке при подготовке к телешоу «На дачу», отказалась купить предложенные продавщицей сливки для приготовления десерта.

Меня кормить не надо, я и так уже в экран не влезаю, — цитирует ведущую StarHit.

По словам Гузеевой, в детстве и юности она не была хозяйственной девушкой и не смогла бы представить, как будет с удовольствием варить бульоны и заниматься домашними хлопотами.

Как писал NEWS.ru, в одном из выпусков «На дачу» телеведущая заявила, что едва не потеряла внимание супруга из-за лишнего веса.