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Гузеева: «Меня кормить не надо, уже в экран не влезаю» 

News.ru 1 час назад
«Уже в экран не влезаю»
Фото: ТАСС
Телеведущая и актриса Лариса Гузеева призналась, что ограничивает себя в десертах, чтобы даже в 61 год оставаться в тонусе. Ведущая готовит для других.
Гузеева призналась, что, оказавшись на рынке при подготовке к телешоу «На дачу», отказалась купить предложенные продавщицей сливки для приготовления десерта.
Меня кормить не надо, я и так уже в экран не влезаю, — цитирует ведущую StarHit.
По словам Гузеевой, в детстве и юности она не была хозяйственной девушкой и не смогла бы представить, как будет с удовольствием варить бульоны и заниматься домашними хлопотами.
Как писал NEWS.ru, в одном из выпусков «На дачу» телеведущая заявила, что едва не потеряла внимание супруга из-за лишнего веса.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева , StarHit
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