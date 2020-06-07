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Панин назвал враньём сообщения о скандале с его участием на похоронах Кокшенова 

Говорит Москва 56 минут назад
Панин опроверг скандал на похоронах Кокшенова
Фото: РИА Новости
Ранее газета «Комсомольская правда» сообщила, что артиста выгнали с церемонии прощания за неподобающее поведение.
Алексей Панин в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» опроверг эту публикацию. Он также пожаловался, что похороны Михаила Кокшенова проигнорировали другие актёры.
«Это паноптикум просто. Это не так, это всё жёлтая пресса. Они пишут такую [ерунду — прим. ГМ], которую я не знаю, как прокомментировать. Это всё враньё от первой до последней буквы. Я единственный артист, который приехал на похороны Михаила Михайловича».
Матерящегося Панина выгнали с похорон Кокшенова
Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым состоялась 7 июня в зале митинского крематория в Москве. Урну с прахом артиста захоронят в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище. Артист скончался 4 июня в возрасте 83 лёт после продолжительной болезни.
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Шоу-бизнес , Михаил Кокшенов , Алексей Панин , Радиостанция "Говорит Москва" , Комсомольская правда
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