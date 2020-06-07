Панин опроверг скандал на похоронах Кокшенова

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Ранее газета «Комсомольская правда» сообщила, что артиста выгнали с церемонии прощания за неподобающее поведение.

«Это паноптикум просто. Это не так, это всё жёлтая пресса. Они пишут такую [ерунду — прим. ГМ], которую я не знаю, как прокомментировать. Это всё враньё от первой до последней буквы. Я единственный артист, который приехал на похороны Михаила Михайловича».

Церемония прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым состоялась 7 июня в зале митинского крематория в Москве. Урну с прахом артиста захоронят в фамильном склепе Кокшеновых на Новодевичьем кладбище. Артист скончался 4 июня в возрасте 83 лёт после продолжительной болезни.