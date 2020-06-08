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Лещенко рассказал о следивших за Пугачевой спецагентах 

Мария Иванова и ещё 4 54 минуты назад
Певец Лев Лещенко рассказал, как во время поездок на международные фестивали его и Аллу Пугачеву сопровождали спецагенты. Об этом пишет «Московский комсомолец».
Лещенко вспомнил об участии в международных фестивалях — «Золотой Орфей» (Золотые пески, 1975 год) и «Сопот» (Польша, 1978 год). По его словам, там у них была маленькая, но дружная команда, в которую, помимо артистов, входили один «сопровождающий» и один сотрудник Министерства культуры.
«По-моему, там все-таки не было кэгэбэшника, по крайней мере формально, а какой-то «двойной агент» — типа тоже из Министерства, под прикрытием, конечно. Наверняка стучал, иначе быть не могло, мы об этом естественно догадывались», — рассказал артист.
По словам Лещенко, в те времена это было «настолько естественно», что артисты из-за слежки не переживали. Он добавил, что поведение артистов сопровождающие контролировать не пытались.
«Могу сказать, что гуляли мы по полной программе. Когда вырывались за границу, поверь, мы ничем себя не ограничивали. <…> Мы могли свободно, когда захотим, пойти в бар какой-нибудь, выпить кампари-орандж, общаться с другими артистами, свободно гулять», — заявил артист.
По его словам, агенты с ними дружили и не мешали веселиться, а однажды выпили и попытались попасть в номер Пугачевой через балкон, но певица решительно показала, что между ними ничего не может быть.
Как писал «Рамблер», ранее Пугачева рассказала в интервью актеру Олегу Меньшикову, что впервые почувствовала себя счастливой в браке, когда вышла замуж за Галкина. Певица отметила, что Галкин был молод, красив и с чувством юмора. Перед свадьбой он заверил Пугачеву, что с ним она сможет спокойно состариться.
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Шоу-бизнес , Видео , Олег Меньшиков , Лев Лещенко , Алла Пугачева , Минкультуры , Московский комсомолец , Польша
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