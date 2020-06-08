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Лещенко рассказал, как спецслужбы следили за Пугачевой 

Вести Подмосковья и ещё 2 24 минуты назад
Лев Лещенко рассказал журналистам МК о том, как в прошлом веке проводилась тайная слежка за артистами. Артист уверяет, что агенты не работали в открытую, у них были свои информаторы в сфере культуры.
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Лещенко вспомнил об одном из случаев, когда один из агентов даже пытался добиться отношений с Аллой Пугачевой. В 70-х годах Лещенко и Пугачева были на музыкальном фестивале. С ними в качестве сопровождающих были сотрудники министерства.
По факту оба были агентами спецслужб и занимались шпионажем. Пугачевой было все равно на такое положение вещей — ее интересовало лишь творчество. Мужчины пытались добиться расположения Примадонны, но она в корректной форме отвадила их от поисков встреч с ней.
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Шоу-бизнес , Видео , Лев Лещенко , Алла Пугачева
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