Лев Лещенко рассказал журналистам МК о том, как в прошлом веке проводилась тайная слежка за артистами. Артист уверяет, что агенты не работали в открытую, у них были свои информаторы в сфере культуры.

Лещенко вспомнил об одном из случаев, когда один из агентов даже пытался добиться отношений с Аллой Пугачевой. В 70-х годах Лещенко и Пугачева были на музыкальном фестивале. С ними в качестве сопровождающих были сотрудники министерства.

По факту оба были агентами спецслужб и занимались шпионажем. Пугачевой было все равно на такое положение вещей — ее интересовало лишь творчество. Мужчины пытались добиться расположения Примадонны, но она в корректной форме отвадила их от поисков встреч с ней.