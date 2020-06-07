Пригожин захотел в «какой-то совет» Минкультуры 

«Я хотел бы себя предложить, если хотите, войти в какой-то совет в Министерстве культуры, если такой существует, чтобы попытаться объяснить… Хотя они, наверное, и без меня уже все знают», — сказал Пригожин.

Он пояснил, что хотел бы донести до чиновников информацию о том, в какой ситуации «все оказались» из-за пандемии коронавируса.