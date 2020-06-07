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«Благодарна, что сохранили зарплату»: Немоляева не жалуется на «обнищание» 

Ирина Лебедева 17 минут назад
«Благодарна, что сохранили зарплату»
Фото: globallookpress.com
На фоне заявления Иосифа Пригожина о «чудовищном положении» артистов, сами они разделились на разные группы.
Вдова Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на финансовые трудности. Шоу, с которых она получала доход, сейчас запрещены. Правда, чуть позднее Поргина завела разговор о поездке в Италию.
На заявление Людмилы отреагировала супруга Бориса Щербакова Татьяна Бронзова. Она считает, что на те 50 тысяч, которые, по ее мнению, получает Поргина, вполне можно прожить.
А вот народная артистка Светлана Немоляева считает, что она не пострадала финансово. Да, она лишилась заработка в киносфере, но ей выплачивает зарплату театр, и она больше скучает о работе, нежели о деньгах.
«Я очень благодарна своему театру за то, что нам сохранили зарплату», — цитирует слова звезды Тeleprogramma.pro.
Как ранее писал «Рамблер», Светлана Немоляева начала сниматься в кино рано. Известность она получила уже в 1958 году благодаря роли Ольги Лариной в фильме «Евгений Онегин».
Популярность ей принесли роли в картинах Эльдара Рязанова «Служебный роман» (1977), «Гараж» (1979), «О бедном гусаре замолвите слово» (1980) и «Небеса обетованные» (1991).
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Комментарии 1
Шоу-бизнес , Светлана Немоляева , Людмила Поргина , Борис Щербаков , Ольга Ларина , Николай Караченцов , Эльдар Рязанов , Татьяна Бронзова , Иосиф Пригожин , Италия
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