Гузеева ответила на критику «идиотов»

Известная актриса за словом в карман не лезет. И порой так рявкает на хейтеров в сети, что большинство поджимает хвост и начинает разговор о политкорректности.

Но проходит совсем немного времени, и атаки на телеведущую возобновляются, причем на ее же страничках в соцсетях.

Вот и сейчас, разозлившаяся на любителей выискивать ошибки и недостатки у чужих людей Гузеева разместила в инстаграме гневный пост..

«В бан идут одни м***ки. Я человек адски терпелива, но идиотов терпеть сил и желания нет. Раньше всех горит шапка на этих самых м***ах, и начинаются сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь и почему вы стареете, а мне нельзя. Держите себя в руках, иначе заболеете. Договорились?», — написала она в микроблоге.

Итак, стратегия актрисы понятна — хамов и врагов — в бан. Но есть еще и такие «друзья», с которыми и врагов не надо. Они столь неумеренно превозносят красоту и таланты телеведущей, что чрезвычайно походят на троллей.

«Обожаю Вашу прямоту! Я тоже хожу без маски».

Достается и таким.