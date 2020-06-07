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«Я не тоже!» Лариса Гузеева открестилась от подхалимов 

Ирина Лебедева и ещё 1 47 минут назад
Гузеева ответила на критику «идиотов»
Фото: РИА Новости
Известная актриса за словом в карман не лезет. И порой так рявкает на хейтеров в сети, что большинство поджимает хвост и начинает разговор о политкорректности.
Но проходит совсем немного времени, и атаки на телеведущую возобновляются, причем на ее же страничках в соцсетях.
Вот и сейчас, разозлившаяся на любителей выискивать ошибки и недостатки у чужих людей Гузеева разместила в инстаграме гневный пост..
«В бан идут одни м***ки. Я человек адски терпелива, но идиотов терпеть сил и желания нет. Раньше всех горит шапка на этих самых м***ах, и начинаются сыпаться вопросы: почему не ношу маску, почему так одеваюсь и почему вы стареете, а мне нельзя. Держите себя в руках, иначе заболеете. Договорились?», — написала она в микроблоге.
Итак, стратегия актрисы понятна — хамов и врагов — в бан. Но есть еще и такие «друзья», с которыми и врагов не надо. Они столь неумеренно превозносят красоту и таланты телеведущей, что чрезвычайно походят на троллей.
«Обожаю Вашу прямоту! Я тоже хожу без маски».
Достается и таким.
«..а я ношу маску! Везде. Кроме момента, когда нахожусь в кадре. Поэтому, я не тоже».
Как ранее писал «Рамблер», Ларису Гузееву считают женщиной сильной, с характером. Тем интереснее было поклонникам увидеть ее снимок в 18 лет — нежная, милая, юная красавица.
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Шоу-бизнес , Лариса Гузеева
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