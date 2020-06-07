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Пригожин пригласил Шнурова на свидание в Кащенко 

Ирина Лебедева и ещё 3 44 минуты назад
Пригожин пригласил Шнурова на свидание в Кащенко
Фото: РИА Новости
Перепалка Иосиф Пригожина и Сергея Шнурова никак не прекратится. Каждый хочет, чтобы последнее слово осталось за ним.
Теперь мяч на стороне продюсера. В беседе с журналистами он прокомментировал слова лидера группировки «Ленинград», предложившего ему взять супругу и обратиться за медицинской помощью.
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Это был ответ Шнурова на ранее прозвучавшие слова певицы Валерии о том, что он «переобулся» и тоже затребовал помощь у государства.
Музыкант назвал артистку «тетей Лерой» и предположил, что ей и ее супругу требуется помощь, возможно, даже медицинская.
Так вот, Пригожин озвучил, что музыкант ведет себя «как свинья», а у его жены нет племянника по имени Сергей Шнуров. И напомнил, что они в одной возрастной группе.
"Она не помнит, чтобы Сергей Шнуров был ее родственником, чтобы называть ее тетей", — приводит слова продюсера РИА Новости.
А для того, чтобы разрешить сомнения по поводу того, кто из дуэлянтов психически нездоров, Пригожин предложил Шнурову вместе посетить Кащенко. Он уверен, что проблемы — у его оппонента.
«Что касается медицинской помощи, то в принципе мы могли бы сходить вместе с ним в одно медицинское учреждение под названием Кащенко и провериться вместе, убедиться в том, что врачебная помощь нужна все-таки ему».
Как сообщал «Рамблер», Иосиф Пригожин возмущен позицией Григория Лепса. Тот публично поддержал Сергея Шнурова в его словесных баталиях с продюсером на тему «чудовищного положения» представителей шоу-бизнеса.
А ведь Лепс — не чужой человек, они с Валерией кумовья, считай что родственники. Так что Пригожин воспринимает его эскападу как предательство.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Григорий Лепс , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия , РИА Новости
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