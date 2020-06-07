Пригожин пригласил Шнурова на свидание в Кащенко 

Перепалка Иосиф Пригожина и Сергея Шнурова никак не прекратится. Каждый хочет, чтобы последнее слово осталось за ним.

Теперь мяч на стороне продюсера. В беседе с журналистами он прокомментировал слова лидера группировки «Ленинград», предложившего ему взять супругу и обратиться за медицинской помощью.

Это был ответ Шнурова на ранее прозвучавшие слова певицы Валерии о том, что он «переобулся» и тоже затребовал помощь у государства.

Музыкант назвал артистку «тетей Лерой» и предположил, что ей и ее супругу требуется помощь, возможно, даже медицинская.

Так вот, Пригожин озвучил, что музыкант ведет себя «как свинья», а у его жены нет племянника по имени Сергей Шнуров. И напомнил, что они в одной возрастной группе.

"Она не помнит, чтобы Сергей Шнуров был ее родственником, чтобы называть ее тетей", — приводит слова продюсера РИА Новости.

А для того, чтобы разрешить сомнения по поводу того, кто из дуэлянтов психически нездоров, Пригожин предложил Шнурову вместе посетить Кащенко. Он уверен, что проблемы — у его оппонента.

«Что касается медицинской помощи, то в принципе мы могли бы сходить вместе с ним в одно медицинское учреждение под названием Кащенко и провериться вместе, убедиться в том, что врачебная помощь нужна все-таки ему».

Как сообщал «Рамблер», Иосиф Пригожин возмущен позицией Григория Лепса . Тот публично поддержал Сергея Шнурова в его словесных баталиях с продюсером на тему «чудовищного положения» представителей шоу-бизнеса.

А ведь Лепс — не чужой человек, они с Валерией кумовья, считай что родственники. Так что Пригожин воспринимает его эскападу как предательство.