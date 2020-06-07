Панин выругался из-за похорон Кокшенова

Скандальный актер выложил в инстаграме видеоролик, где в крайне резкой форме, с использованием нецензурной лексики, отозвался о действиях столичной администрации, не разрешившей из-за пандемии коронавируса организовать традиционную в артистической среде церемонию прощания с Михаилом Кокшеновым.
Эпатажные выходки Панина зачастую вызывают негативную реакцию пользователей сети. Но в данной ситуации подписчики поддержали его слова.
Одна из подписчиц написала, что ее семья столкнулась с подобной ситуацией — умер ее отец. И родственникам очень больно, что они не смогли проводить его, как полагается.
«У Вас большое сердце и обостренное чувство справедливости. Спасибо, Алексей, за Вашу настоящесть. Светлая память Михаилу Кокшенову».
Как ранее писал «Рамблер», Алексей Панин обвинил в безделье музыкального продюсера Иосифа Пригожина после его жалоб на бедственное материальное положение артистов в период пандемии COVID-19.