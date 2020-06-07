Панин выругался из-за похорон Кокшенова

Скандальный актер выложил в инстаграме видеоролик, где в крайне резкой форме, с использованием нецензурной лексики, отозвался о действиях столичной администрации , не разрешившей из-за пандемии коронавируса организовать традиционную в артистической среде церемонию прощания с Михаилом Кокшеновым.

Эпатажные выходки Панина зачастую вызывают негативную реакцию пользователей сети. Но в данной ситуации подписчики поддержали его слова.

Одна из подписчиц написала, что ее семья столкнулась с подобной ситуацией — умер ее отец. И родственникам очень больно, что они не смогли проводить его, как полагается.

«У Вас большое сердце и обостренное чувство справедливости. Спасибо, Алексей, за Вашу настоящесть. Светлая память Михаилу Кокшенову».