Вторая дочь Анджелины Джоли решила сменить пол 

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Шайло, старшая, ей 14 лет, уже таковым себя объявила, и соответственно одевается и ведет себя.

Теперь пришла очередь ее сестры Вивьен. 11-летняя девочка не собирается носить юбки и платья, наряжается исключительно в мальчишечью одежку формата оверсайз.

Как сообщал «Рамблер», голливудская актриса Анджелина Джоли написала эссе для журнала Time, в котором рассказала об операциях двух дочерей.