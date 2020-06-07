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Вторая дочь Анджелины Джоли решила сменить пол 

Ирина Лебедева 23 минуты назад
Вторая дочь Анджелины Джоли решила сменить пол
Фото: Instagram
Вторая дочь Брэда Пита и Анджелины Джоли хочет стать мальчиком, — рассказывает «Московский комсомолец».
Шайло, старшая, ей 14 лет, уже таковым себя объявила, и соответственно одевается и ведет себя.
Дочь Анджелины Джоли готовится сменить пол
Теперь пришла очередь ее сестры Вивьен. 11-летняя девочка не собирается носить юбки и платья, наряжается исключительно в мальчишечью одежку формата оверсайз.
Как сообщал «Рамблер», голливудская актриса Анджелина Джоли написала эссе для журнала Time, в котором рассказала об операциях двух дочерей.
Артистка призналась, что последние два месяца провела в больницах вместе с детьми.
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Шоу-бизнес , Анджелина Джоли , Журнал Time , Московский комсомолец
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