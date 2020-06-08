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Звезда «Холопа» Милош Бикович ушёл в монастырь 

News.ru и ещё 3 53 минуты назад
Звезда «Холопа» Милош Бикович ушел в монастырь
Фото: globallookpress.com
Исполнитель главной роли в самом кассовом фильме «Холоп» Милош Бикович уехал на родину в Сербию и ушёл в монастырь. Актёр принял решение о затворничестве толь ко на время пандемии.
В монастыре он с мамой и братом-игуменом читает молитвы, отдыхает от светского мира. На карантине Бикович записался на онлайн-курсы по сценаристике, пишет Teleprogramma.pro. Он много читает и смотрит классику кино.
Мне повезло с этой самоизоляцией, потому что отдых был мне очень нужен, — признался актёр.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Иван Ургант не обошёл стороной внезапную славу сербского актёра Милоша Биковича, сыгравшего главную роль в кинопремьере «Магомаев». Он пригласил в гости актёров Светлану Устинову и Ирину Антоненко, которые снялись в сериале.
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Шоу-бизнес , Ирина Антоненко , Иван Ургант , Светлана Устинова , Милош Бикович , Сербия
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