Звезда «Холопа» Милош Бикович ушел в монастырь

Исполнитель главной роли в самом кассовом фильме «Холоп» Милош Бикович уехал на родину в Сербию и ушёл в монастырь. Актёр принял решение о затворничестве толь ко на время пандемии.

В монастыре он с мамой и братом-игуменом читает молитвы, отдыхает от светского мира. На карантине Бикович записался на онлайн-курсы по сценаристике, пишет Teleprogramma.pro. Он много читает и смотрит классику кино.