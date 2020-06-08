32-летний Бикович, как сообщал «Рамблер», известен ролями в таких фильмах и сериалах, как «Солнечный удар», «Духless 2», «Без границ», «Отель Элеон», «Гранд», «За гранью реальности», «Лед», «Балканский рубеж», «Холоп», «Кома», «Отель "Белград"» и «Магомаев».

Два месяца назад в эфире YouTube-шоу «Осторожно, Собчак» он упоминал, что очень набожен, а его брат — игумен одного из православных монастырей в Сербии. По информации «Телепрограммы», недавно актер покинул территорию России, прибыл в Сербию, уединился в монастыре брата и тратит большую часть времени на молитву.

«Отдых мне был очень нужен», — объяснил он сам, добавив, что пробудет в монастыре до окончания режима самоизоляции, введенного из-за пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.

Между тем вчера в своем инстаграме Бикович сообщил, что подписал соглашение о сотрудничестве с Андреа Ерволино — продюсером таких фильмов, как «Венецианский купец», «И проиграли бой», «До костей» и «2047 — Угроза смерти».