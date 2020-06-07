Ребенка Анохиной и Гуфа травили, называя сыном наркомана

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Алексея Долматова , больше известного как рэпер Гуф, достаточно скандальная репутация.

В том числе широкой публике известно его пристрастие к запрещенным препаратам.

Это, кстати, было одной их главных причин, из-за которых распался его брак с Айзой Анохиной

И вот теперь дурная слава отца отразилась на их общем сыне.

Анохина в программе «Супер Айза» канала «Супер» рассказала, что в итоге у мальчика расшаталась психика.

«После истории с Гуфом, что он сошел с ума в прямом эфире, у Сэма невроз. Он не спит, пока я не вернусь с работы. Может просто так заплакать. Сэм даже попросил перевести его в другую школу, потому что старшеклассники дразнили его, говорили, что он сын наркомана», — приводит слова Айзы СтарХит.

Анохиной приходится уже год водить ребенка к психологу. Сначала было очень трудно заставить его общаться со специалистами.

Потихоньку это удалось наладить, но проблема еще не решена. У мальчика бывают приступы агрессии и истерики, от которых достается и матери, и младшему брату Элвису.

Как ранее писал «Рамблер», 35-летняя Айза Анохина опубликовала первое совместное фото с 29-летним Олегом Майями, о ее романе с которым слухи ходят в Сети уже не первую неделю.

Снимок был сделан в конце апреля, когда бизнесвумен сделала себе подтяжку лица.

Тогда же Майами забирал ее из клиники, но на тот момент Анохина отрицала их отношения.