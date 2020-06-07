Виталина ответила на критику слов о Норкиной

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Цымбалюк-Романовская ответила на критику слов о Норкиной 

РИА Новости и ещё 2 2 часа назад
Цымбалюк-Романовская в Instagram ответила на критику после публикации видео, на котором запечатлен ее конфликт с Юлией Норкиной в одной из передач на телевидении.
Бывшая супруга актера Армена Джигарханяна в публикации под видео призвала помнить о том, что каждый шаг человека оставляет память о нем.
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Цымбалюк-Романовская напомнила, что она может размещать любые записи в своем аккаунте. Женщина подчеркнула, что блокирует тех, кто ее оскорбляет, а ее экс-муж называл хейтеров "бракованными людьми".
"Мы не любим правду. Когда на меня клевещут — это ложь. И я об этом пишу. А вчера я показала вам Правду — и она вам не нравится", — пояснила Цымбалюк-Романовская.
Она также задала вопрос, было бы приятно ее критикам, когда "публично убивают счастье". Цымбалюк-Романовская подчеркнула, что бывший муж не сможет заступиться ни за нее, ни за себя, но она продолжит "держать оборону".
"Он любил говорить: "будем отстреливаться". Уверяю вас — Я отстреляюсь.
всех, кто унижал и пытается унизить, я знаю, что Я — сильнее всех вас", — пояснила она.
О смерти теле— и радиоведущей Юлии Норкиной стало известно в пятницу. Как рассказал ее друг Евгений Спицын, журналистка умерла от инфаркта — женщина переживала из-за пандемии коронавирусной инфекции и проблем, связанных с переходом сына в старшую школу.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Видео , Евгений Спицын , Армен Джигарханян
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