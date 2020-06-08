Недвижимость российских звезд за рубежом обесценилась

В Сети то и дело обсуждают российских селебрити в условиях пандемии коронавируса. Иосиф Пригожин запустил волну разговоров о том, нужно ли поддерживать отечественных звезд. Сам продюсер имел в виду тех, кто действительно живет бедно и терпит убытки. Журналисты Телепрограммы.pro решили проанализировать, как обстоят дела у популярных артистов на примере заграничной недвижимости.
Валерий Леонтьев, например, построил особняк во Флориде. Здесь он самоизолировался с семьей. Дом в Майами есть у Филиппа Киркорова, а у Кристины Орбакайте там квартира. Стоимость их недвижимости упала в цене в пять-шесть раз.
Упала в цене и недвижимость в Болгарии — примерно в 2-3 раза. Например, Лариса Гузеева покупала свою квартиру за 220 тысяч евро. Сейчас ее будет сложно продать и за 90 тысяч евро. Недвижимость в Болгарии также есть у Филиппа Киркорова, Бориса Моисеева, Леры Кудрявцевой, Лолиты Милявской и Надежды Бабкиной. Все они определенно испытали на себе последствия экономического кризиса. Квартиры и дома требуют дорогостоящего обслуживания.
Дома и апартаменты в Юрмале есть у Сергея Светлакова, Михаила Ефремова, Клары Новиковой, Валерия Сюткина, Геннадия Хазанова, Леонида Агутина, Ларисы Долиной и у Бориса Моисеева. Их недвижимость практически не подешевела, но вот стоимость аренды упала почти в два раза.
В Испании домами обзавелись Елена Воробей, Константин Хабенский и Юлия Ковальчук с Алексеем Чумаковым. Все они испытывают проблемы с налоговыми платежами. Стоимость недвижимости упала на четверть.