Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Канделаки объяснила низкую смертность от коронавируса в Москве 

РИА Новости и ещё 3 53 минуты назад
Канделаки объяснила низкую смертность в Москве
Фото: РИА Новости
Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.
Так она прокомментировала исследование Минюста России, которое показало, что противоэпидемические меры, введенные на территории страны, включая указы мэра Москвы Сергея Собянина и нормативно-правовые акты правительства столицы, были обоснованными.
"Нам, наверное, рано подводить итоги этой работы в целом, поскольку эпидемия еще не закончилась. В то же время мы уже знаем, что пик заражений (а значит, и пик нагрузки на больницы) Москва встретила полностью мобилизованной. Именно поэтому наша статистика смертности от ковида лучше, чем в других европейских странах. О США и Бразилии я вообще молчу", — отметила Канделаки.
Телеведущая подчеркнула, что самоизоляция принесла очевидный результат. Также Канделаки призвала не забывать о тех, кто работал экстремальных условиях и принял все меры для того, чтобы не случилось "настоящей катастрофы".
"Я думаю, все эти люди заслуживают нашего признания", — заключила она.
По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Последние новости
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Двух сотрудников посольства России в Чехии объявили персонами нон грата Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества Билл Гейтс ответил на слухи о чипировании человечества
Комментарии 10
Шоу-бизнес , Другое , Новости Москвы , Тина Канделаки , Сергей Собянин , Минюст РФ , Правительство Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Жене Норкина угрожали в соцсетях
Жене Норкина угрожали в соцсетях
Американцы срочно выводят войска из Германии
Американцы срочно выводят войска из Германии
«Сиськи есть, ума не надо»
«Сиськи есть, ума не надо»
«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова
«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение