Канделаки объяснила низкую смертность в Москве

Москва была полностью мобилизованной, когда на столичные больницы пришелся пик нагрузки из-за эпидемии коронавируса, поэтому смертность оказалась "лучше", чем в странах Европы, заявила телеведущая Тина Канделаки в своем телеграм-канале.

"Нам, наверное, рано подводить итоги этой работы в целом, поскольку эпидемия еще не закончилась. В то же время мы уже знаем, что пик заражений (а значит, и пик нагрузки на больницы) Москва встретила полностью мобилизованной. Именно поэтому наша статистика смертности от ковида лучше, чем в других европейских странах. О США и Бразилии я вообще молчу", — отметила Канделаки.

Телеведущая подчеркнула, что самоизоляция принесла очевидный результат. Также Канделаки призвала не забывать о тех, кто работал экстремальных условиях и принял все меры для того, чтобы не случилось "настоящей катастрофы".

"Я думаю, все эти люди заслуживают нашего признания", — заключила она.

По данным ВОЗ, в мире коронавирусом заразились более 6,6 миллиона человек, свыше 391 тысячи умерли. В России выявили почти 458 тысяч случаев заболевания COVID-19, порядка 5,7 тысячи человек умерли, свыше 221 тысячи выздоровели.