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Жорин рассказал, почему мог исчезнуть Алибасов 

Ирина Лебедева 49 минут назад
Жорин рассказал, почему мог исчезнуть Алибасов
Фото: РИА Новости
У известного продюсера — день рождения. А поздравить его никто не может — ни коллеги, ни друзья, ни поклонники.
Мобильный телефон Алибасова выключен, сам он недоступен.
Но его адвокат Сергей Жорин считает, что поводов для беспокойства нет. Он рассказал, что Алибасов уже не в первый раз исчезает на свой день рождения.
«Бари Алибасов таинственно исчезает каждый свой день рождения. Просто по традиции, он мне сам советовал несколько лет назад телефон убирать, потому что-либо именинник проводит время для своего удовольствия, либо он будет целый день на телефоне. Каждый день рождения он недоступен для большинства людей», — цитирует слова адвоката 5 Канал.
Жорин отметил, что продюсер часто попадает в нестандартные ситуации, но это — особенность его характера, в которой нет ничего криминального.
Как ранее писал «Рамблер», жалобу продюсера Бари Алибасова на решение Мосгорсуда отказать в иске к производителю «Крота» принял Второй кассационный суд Москвы.
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Комментарии
Шоу-бизнес , Сергей Жорин , Бари Алибасов , Мосгорсуд
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