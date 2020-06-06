Жорин рассказал, почему мог исчезнуть Алибасов 

У известного продюсера — день рождения. А поздравить его никто не может — ни коллеги, ни друзья, ни поклонники.

Мобильный телефон Алибасова выключен, сам он недоступен.

Но его адвокат Сергей Жорин считает, что поводов для беспокойства нет. Он рассказал, что Алибасов уже не в первый раз исчезает на свой день рождения.

«Бари Алибасов таинственно исчезает каждый свой день рождения. Просто по традиции, он мне сам советовал несколько лет назад телефон убирать, потому что-либо именинник проводит время для своего удовольствия, либо он будет целый день на телефоне. Каждый день рождения он недоступен для большинства людей», — цитирует слова адвоката 5 Канал.

Жорин отметил, что продюсер часто попадает в нестандартные ситуации, но это — особенность его характера, в которой нет ничего криминального.