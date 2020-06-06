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«Сочная красавица»: в сети обсуждают фото Седоковой 

Ирина Лебедева 27 минут назад
«Сочная красавица»: в сети обсуждают фото Седоковой
Фото: РИА Новости
Анна Седокова выложила в инстаграме свою фотографию в ванной. 37-летняя звезда позирует в нижнем белье, приняв соблазнительную позу.
В микроблоге фолловеры стали без стеснения обсуждать пышные формы Анны. Особенные сомнения вызвала натуральность основательного бюста красавицы.
«Сочная красавица», «Вот это шарики, можно в баскетбол играть», «Бедная грудь! Так её натянули силиконом, что она такое ощущение почти лопается», «Что за шары вместо груди? можно же было и поменьше сделать? нет?»
Возлюбленный Анны — баскетболист Янис Тимма, оставивший ради нее жену и ребенка, отреагировал на фотографию первым, опубликовав в микроблоге целый ряд сердечек.
Как ранее писал «Рамблер», в то время как Пригожин, Валерия, Тарзан и другие звезды шоу-бизнеса жалуются на отсутствие доходов, Анна Седокова чувствует себя вполне уверенно.
Она купила еще одну квартиру и собирается сделать там хороший ремонт.
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Шоу-бизнес , Анна Седокова , Янис Тимма
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