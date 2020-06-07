«Ад приходит в город жаб»: Кушанашвили о перепалке артистов 

Эту ситуацию он охарактеризовал словами «Ад приходит в город жаб», — рассказывает Экспресс Газета.

«Ни Шнуров, с которым я знаком шапочно, ни Пригожин, ни Тарзан, с которым у меня короткие отношения, не являются монстрами. Они все по-своему милые, но дюжинные участники содомогоморрного действа под названием "Ад приходит в город жаб", а первым двум так и вовсе нужен рехаб. Тарзан просто ляпнул, не подумавши, тогда как первые двое — очевидные поклонники таранных приемчиков», — сказал Кушанашвили.

И, если Шнуров стебется и троллит своего противника, то Пригожин ярится всерьез. Что же касается заявлений о благородных целях — помощи людям — Отар предлагает не воспринимать их всерьез.

«Никакой сущностной дискуссии на тему, надо ли помогать артистам во время чумы, здесь заведомо быть не могло, потому что это разговор ирландца с румыном на родных языках. Пандемия показала и доказала, что артистам нет дела до других. Им на всех начхать».