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«Ад приходит в город жаб»: Кушанашвили о перепалке артистов 

Ирина Лебедева и ещё 2 1 час назад
«Ад приходит в город жаб»: Кушанашвили о перепалке артистов
Фото: Instagram
Затянувшийся конфликт между Иосифом Пригожиным и Сергеем Шнуровым, к которому имел некоторое отношение и стриптизер Сергей Глушко (Тарзан), прокомментировал журналист Отар Кушанашвили.
Эту ситуацию он охарактеризовал словами «Ад приходит в город жаб», — рассказывает Экспресс Газета.
«Ни Шнуров, с которым я знаком шапочно, ни Пригожин, ни Тарзан, с которым у меня короткие отношения, не являются монстрами. Они все по-своему милые, но дюжинные участники содомогоморрного действа под названием "Ад приходит в город жаб", а первым двум так и вовсе нужен рехаб. Тарзан просто ляпнул, не подумавши, тогда как первые двое — очевидные поклонники таранных приемчиков», — сказал Кушанашвили.
И, если Шнуров стебется и троллит своего противника, то Пригожин ярится всерьез. Что же касается заявлений о благородных целях — помощи людям — Отар предлагает не воспринимать их всерьез.
«Никакой сущностной дискуссии на тему, надо ли помогать артистам во время чумы, здесь заведомо быть не могло, потому что это разговор ирландца с румыном на родных языках. Пандемия показала и доказала, что артистам нет дела до других. Им на всех начхать».
Как ранее писал «Рамблер», перепалка Иосиф Пригожина и Сергея Шнурова никак не прекратится. Каждый хочет, чтобы последнее слово осталось за ним.
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Шоу-бизнес , Другое , Отар Кушанашвили , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин
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