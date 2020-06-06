«Он пропал»: Бари Алибасова не могут найти 

Но вместо того чтобы принимать поздравления и веселиться с друзьями и родственниками, продюсер просто-напросто исчез с радаров, сообщают dni.ru.

Наверное, поклонники руководителя группы «На-На» могли бы уже всерьез обеспокоиться случившимся, но пиар-директор Бари Каримовича рассказал, что тот уехал вместе с сыном, не объяснив, куда, зачем и как надолго.

«Можно сказать, что он пропал. Нет никакой связи, сын не отвечает, что-то скрывает, никому ничего не говорит. Если честно, ни один человек не знает, где он сейчас находится. Но он не дома», — сообщил Горжанкин.

Как ранее писал «Рамблер», в 1989 году Бари Алибасов распустил свой предыдущий коллектив «Интеграл» и объявил кастинг в поп-группу «На-На», руководителем которой является по сей день.

Хоть группа уже не столь популярна, как раньше, она по-прежнему выступает.