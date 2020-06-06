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«Он пропал»: Бари Алибасова не могут найти 

Ирина Лебедева 30 минут назад
«Он пропал»: Бари Алибасова не могут найти
Фото: РИА Новости
У Бари Алибасова сегодня день рождения.
Но вместо того чтобы принимать поздравления и веселиться с друзьями и родственниками, продюсер просто-напросто исчез с радаров, сообщают dni.ru.
Наверное, поклонники руководителя группы «На-На» могли бы уже всерьез обеспокоиться случившимся, но пиар-директор Бари Каримовича рассказал, что тот уехал вместе с сыном, не объяснив, куда, зачем и как надолго.
Правда, Вадим Горжанкин сам не понимает, что произошло.
«Можно сказать, что он пропал. Нет никакой связи, сын не отвечает, что-то скрывает, никому ничего не говорит. Если честно, ни один человек не знает, где он сейчас находится. Но он не дома», — сообщил Горжанкин.
Как ранее писал «Рамблер», в 1989 году Бари Алибасов распустил свой предыдущий коллектив «Интеграл» и объявил кастинг в поп-группу «На-На», руководителем которой является по сей день.
Хоть группа уже не столь популярна, как раньше, она по-прежнему выступает.
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Шоу-бизнес , Вадим Горжанкин , Бари Алибасов , Дни.Ру
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