Собчак «поддержала» протесты в США песней «Убили негра»

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Ксения Собчак в инстаграме выложила композицию: черный квадрат, на него кликаешь — начинается песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».

«Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком», — написала она в микроблоге и поставила хэштег #blacklivesmatter, который используют участники протестов.

Фолловеры в недоумении. Большинство из них сочли юмор абсолютно неподобающим, обвинили Собчак в бездушности и даже расизме.

«Беда пришла, а Собчак как всегда издевается», «За гранью», «Ну это не смешно», «провокационно» «Расизм».

Как ранее писал «Рамблер», телеведущая и журналист Ксения Собчак рассказала, какую книгу хотела бы добавить в школьную программу.