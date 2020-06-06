Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«За гранью»: пост Собчак о событиях в Америке сочли провокационным 

Ирина Лебедева 47 минут назад
Собчак «поддержала» протесты в США песней «Убили негра»
Фото: РИА Новости
Ксения Собчак в инстаграме выложила композицию: черный квадрат, на него кликаешь — начинается песня «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики».
«Миннеаполис, я с тобой. Смотреть со звуком», — написала она в микроблоге и поставила хэштег #blacklivesmatter, который используют участники протестов.
Фолловеры в недоумении. Большинство из них сочли юмор абсолютно неподобающим, обвинили Собчак в бездушности и даже расизме.
«Беда пришла, а Собчак как всегда издевается», «За гранью», «Ну это не смешно», «провокационно» «Расизм».
Как ранее писал «Рамблер», телеведущая и журналист Ксения Собчак рассказала, какую книгу хотела бы добавить в школьную программу.
Как написала Собчак в своем Instagram, она считает необходимым включить в школьную программу антиутопический роман писательницы Айнд Рэнд «Атлант расправил плечи».
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Комментарии
Шоу-бизнес , Ксения Собчак , Миннеаполис
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым» (ВИДЕО)
Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым» (ВИДЕО)
Американцы срочно выводят войска из Германии
Американцы срочно выводят войска из Германии
«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова
«Высмеивал недуг»: Садальский о смерти Кокшенова
Над школьницей дважды надругались из-за полицейского
Над школьницей дважды надругались из-за полицейского
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение