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Пиар-директор Бари Алибасова сообщил о его «исчезновении» 

РИА Новости и ещё 10 26 минут назад
Директор пропавшего Алибасова дозвонился до его сына
Фото: © РИА Новости / Евгений Одиноков
Продюсер Бари Алибасова куда-то "пропал" накануне своего дня рождения, заявил его пиар-директор Вадим Горожанкин в беседе с "Пятым каналом".
По его словам, ситуация вызывает беспокойство, потому что Алибасову не свойственно скрываться от общества, никому об этом не сообщая.
"Это ненормально, чтобы человек пропал на день рождения. Никому не отвечает, ничего, нет никакой связи. Очень загадочно все. Не понимаю, что в принципе случилось. Бари Каримович так обычно не скрывается — так, чтобы не отвечал", — сказал Горожанкин.
Пиар-директор добавил, что в четверг сын продюсера увез его куда-то на такси "неожиданно для всех". В пятницу Горожанкину удалось дозвониться до сына Алибасова, однако тот лишь заверил, что "все нормально" и попросил не беспокоиться, после чего "практически сразу" положил трубку. После этого директор больше не смог с ним связаться.
"В свете последних всех этих событий, разборками с квартирой, наследством, дележками, может быть, связано с имуществом", — предположил Горожанкин.
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Комментарии 4
Шоу-бизнес , Другое , Бари Алибасов , ТРК "Петербург-Пятый канал"
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