«Это была страсть»: солист «Иванушек» о романе с Фриске

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев раскрыл причину расставания с Жанной Фриске. По его мнению, знаменитым людям сложно построить крепкие отношения.
Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев заявил, что они с Жанной Фриске расстались из-за графиков. Об этом он рассказал в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».
«Нас закрутила гастрольная жизнь. Мало случаев, когда счастливая семья, в которой муж — певец, жена — певица, актриса, — признался Андреев. — Когда девушка в шоу-бизнесе — это тяжело».
С Фриске они встречались два-три месяца. «Любовь любит тишину. А это была страсть», — убежден Андреев. Когда он обручился со своей нынешней женой Лолитой в 2020 году, певица сказала ему, что всегда хотела семью. Несмотря на недолгие отношения, Андреев и Фриске сблизились. После смерти исполнительницы в 2015 году он продолжил общаться с ее родными.
«До сих поддерживаю отношения с [ее] родителями», — отметил Андреев.
В ходе интервью солист «Иванушек» также рассказал о проблемах с алкоголем. Андреев заметил, что в молодости они с другими участниками часто выпивали на гастролях и таким образом снимали стресс, однако он отказался считать это зависимостью.
«Я не скрываю, что мы снимали стресс алкоголем. Выпивали практически каждый день, много и часто, — продолжил певец. — Это были обычные посиделки после концертов. Иногда во время. Это не уход в запой. Это были гастроли, из которых мы не вылезали».
По признанию Андреева, нездоровый образ жизни негативно сказался на его отношениях с женой Лолитой.
«Я ему запрещала употреблять крепкий алкоголь, но он и вином мог напиться до беспамятства. Часто говорила Кириллу, что он должен быть хорошим отцом и бросить пить. Угрожала, что уйду, если он не перестанет. Сейчас странно про это вспоминать», — поведала она.
Отношение к алкоголю у Андреева изменилось после драки на одной из вечеринок, в результате которой он получил серьезную травму головы. Врачи провели исполнителю трепанацию черепа.
«Голова разрушилась просто. Было сильнейшее давление», — поделился Андреев.
Теперь 49-летний исполнитель ведет здоровый образ жизни. После этого случая он отказался от алкоголя.
По просьбе Кудрявцевой Андреев также прокомментировал смерть бывшего «иванушки» Олега Яковлева. Исполнитель заявил, что бывший участник коллектива умер от цирроза печени.
«Почему ушел Яковлев? Потому что бухал», — отрезал он.
Кроме того, Андреев добавил, что Яковлев не смог стать «настоящим „иванушкой“. Во-первых, он заменил погибшего Игоря Сорина, во-вторых, до прихода в группу Олег был актером, а не певцом.
В июле 2019 года солист „Иванушек“ Кирилл Андреев также утверждал, что участники коллектива в конце 90-х имели серьезные проблемы с алкоголем. По его словам, из-за зависимости он сам чуть не развелся с женой.
»Я не скрываю, что мы снимали стресс алкоголем. Выпивали практически каждый день, много и часто», — подчеркнул артист в эфире программы «Судьба человека».