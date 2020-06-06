«Это была страсть»: солист «Иванушек» о романе с Фриске

Солист группы «Иванушки International» Кирилл Андреев заявил, что они с Жанной Фриске расстались из-за графиков. Об этом он рассказал в интервью Лере Кудрявцевой в программе «Секрет на миллион».

«Нас закрутила гастрольная жизнь. Мало случаев, когда счастливая семья, в которой муж — певец, жена — певица, актриса, — признался Андреев. — Когда девушка в шоу-бизнесе — это тяжело».

С Фриске они встречались два-три месяца. «Любовь любит тишину. А это была страсть», — убежден Андреев. Когда он обручился со своей нынешней женой Лолитой в 2020 году, певица сказала ему, что всегда хотела семью. Несмотря на недолгие отношения, Андреев и Фриске сблизились. После смерти исполнительницы в 2015 году он продолжил общаться с ее родными.

«До сих поддерживаю отношения с [ее] родителями», — отметил Андреев.

В ходе интервью солист «Иванушек» также рассказал о проблемах с алкоголем. Андреев заметил, что в молодости они с другими участниками часто выпивали на гастролях и таким образом снимали стресс, однако он отказался считать это зависимостью.

«Я не скрываю, что мы снимали стресс алкоголем. Выпивали практически каждый день, много и часто, — продолжил певец. — Это были обычные посиделки после концертов. Иногда во время. Это не уход в запой. Это были гастроли, из которых мы не вылезали».

По признанию Андреева, нездоровый образ жизни негативно сказался на его отношениях с женой Лолитой.

«Я ему запрещала употреблять крепкий алкоголь, но он и вином мог напиться до беспамятства. Часто говорила Кириллу, что он должен быть хорошим отцом и бросить пить. Угрожала, что уйду, если он не перестанет. Сейчас странно про это вспоминать», — поведала она.

Отношение к алкоголю у Андреева изменилось после драки на одной из вечеринок, в результате которой он получил серьезную травму головы. Врачи провели исполнителю трепанацию черепа.

«Голова разрушилась просто. Было сильнейшее давление», — поделился Андреев.

Теперь 49-летний исполнитель ведет здоровый образ жизни. После этого случая он отказался от алкоголя.

По просьбе Кудрявцевой Андреев также прокомментировал смерть бывшего «иванушки» Олега Яковлева . Исполнитель заявил, что бывший участник коллектива умер от цирроза печени.

«Почему ушел Яковлев? Потому что бухал», — отрезал он.

Кроме того, Андреев добавил, что Яковлев не смог стать «настоящим „иванушкой“. Во-первых, он заменил погибшего Игоря Сорина , во-вторых, до прихода в группу Олег был актером, а не певцом.

В июле 2019 года солист „Иванушек“ Кирилл Андреев также утверждал, что участники коллектива в конце 90-х имели серьезные проблемы с алкоголем. По его словам, из-за зависимости он сам чуть не развелся с женой.