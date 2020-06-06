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«Мы живем на хлебе и воде»: Солнцев пожаловался на нищету 

Ирина Лебедева 23 минуты назад
«Мы живем на хлебе и воде»: Солнцев пожаловался на нищету
Фото: Instagram
Гоген Солнцев поддержал пожаловавшегося на обнищание артистов Пригожина и сообщил, что ему с супругой и коротающей карантин с ними подругой приходится очень тяжело.
«Мы живем втроем на хлебе и воде. Вскоре я расскажу о своей непростой ситуации. Мы рассчитываем на помощь от государства. И если она поступит, мы все будем только рады. А пока попрошу: прекратите травить Пригожина. Я боюсь за его состояние. Такую травлю трудно пережить», — цитирует слова эпатажного артиста Экспресс Газета.
Солнцев подтверждает слова Пригожина. Он рассказал, что многие артисты буквально на грани нищеты.
Особенно трудно, по его словам, звездам 90-х, которые зарабатывали на жизнь, выступая на корпоративах и дискотеках.
«Они получали от 100 до 200 тысяч рублей за концерт. Но сейчас лишились и этого небольшого заработка».
Надо отметить, что буквально пару недель назад скандальный артист выкладывал в инстаграм фотографию своего завтрака. Хлеб и ода там, конечно, были, но как-то затерялись в разнообразии прочих продуктов.
Как ранее писал «Рамблер», на фоне режима самоизоляции Гоген, как он рассказал, выясняет отношения с Терешкович, из-за чего, по его словам, впал в депрессию и даже вынужден пить лекарства.
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Шоу-бизнес , Гоген Солнцев
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