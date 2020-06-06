«Мы живем на хлебе и воде»: Солнцев пожаловался на нищету 

Гоген Солнцев поддержал пожаловавшегося на обнищание артистов Пригожина и сообщил, что ему с супругой и коротающей карантин с ними подругой приходится очень тяжело.

«Мы живем втроем на хлебе и воде. Вскоре я расскажу о своей непростой ситуации. Мы рассчитываем на помощь от государства. И если она поступит, мы все будем только рады. А пока попрошу: прекратите травить Пригожина. Я боюсь за его состояние. Такую травлю трудно пережить», — цитирует слова эпатажного артиста Экспресс Газета.

Солнцев подтверждает слова Пригожина. Он рассказал, что многие артисты буквально на грани нищеты.

Особенно трудно, по его словам, звездам 90-х, которые зарабатывали на жизнь, выступая на корпоративах и дискотеках.

«Они получали от 100 до 200 тысяч рублей за концерт. Но сейчас лишились и этого небольшого заработка».

Надо отметить, что буквально пару недель назад скандальный артист выкладывал в инстаграм фотографию своего завтрака. Хлеб и ода там, конечно, были, но как-то затерялись в разнообразии прочих продуктов.