Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Наташа Королева похвасталась маской за 350 тысяч рублей 

Ирина Лебедева 29 минут назад
«Им выплат?» Королеву затравили за маску по цене авто
Фото: РИА Новости
Наташа Королева приобрела маску, которая стоит, как автомобиль.
Внимательные фолловеры обнаружили в инстаграме супруги Тарзана пост по дизайнерскую маску, которая стоит 350 тысяч рублей.
Изделие все усыпано полудрагоценными камнями и выглядит несколько странно; тем не менее, некоторое время назад Королева этот якобы медицинский аксессуар расхвалила.
«Защитная маска с учетом всех медицинских норм от дизайнера», — написала она в микроблоге.
А несколько позднее ее муж заявил, что артисты сидят без средств и публично позавидовал бабушкам и дедушкам, которые регулярно получают пенсии.
После этого хейтеры уже не выпустили супружескую пару из-под прицела, хотя Глушко неоднократно пытался оправдаться, обвинив якобы перевравшую его слова журналистку.
И вот всплыла история с маской, вновь взрывая соцсети.
«Хвастаются такими масками, и при этом требуют выплат от государства, так как пенсионерам то платят… А они, бедные и несчастные, доход потеряли из-за коронавируса», «Неужели бабушки вас пенсиями поддержали после жалоб мужа», «И дизайнеру и Наташе немного бы ума. Маска должна быть медицинской, обычной за 30 руб. А вот ваши возможности, средства и энергию лучше бы направить на помощь людям, оказавшимся в сложной ситуации во время пандемии».
Как сообщал «Рамблер», одна необдуманная фраза, сказанная 50-летним российским актером и стриптизером Сергеем Глушко в пылу эмоций, привела к целой волне критики и осуждения.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Комментарии 11
Шоу-бизнес , Наташа Королева , Сергей Глушко
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Против Платошкина завели уголовное дело
Против Платошкина завели уголовное дело
Одесса «уплывает» из Украины
Одесса «уплывает» из Украины
Над школьницей дважды надругались из-за полицейского
Над школьницей дважды надругались из-за полицейского
Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым» (ВИДЕО)
Лукашенко заявил, что Россия «оттяпала Крым» (ВИДЕО)
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Названа причина смерти Юлии Норкиной
Видео
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
00:20
Жена Кокшенова рассказала правду о смерти артиста
Общество
Лукашенко назвал точное число пандемий в Белоруссии
01:49
Лукашенко назвал точное число пандемий в Белоруссии
СНГ В мире
Пока вы дома: Россиянам рассказали об открытии границ
00:37
Пока вы дома: Россиянам рассказали об открытии границ
Общество
В РФ предупредили о провокациях НАТО на параде Победы
02:35
В РФ предупредили о провокациях НАТО на параде Победы
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение