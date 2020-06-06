«Выгодно быть жертвой»: Боня вспомнила о насилии

40-летняя фотомодель и телеведущая Виктория Боня призналась, что стала жертвой домашнего насилия. Это произошло несколько лет назад, когда она встречалась с парнем по имени Сергей. По словам экс-звезды «Дома-2», он очень ревновал ее по любому поводу. В припадках гнева он хватал Боню за рукав и сильно тряс. В какой-то момент, когда это произошло на публике, Вика дала Сереже отпор.

«В тот момент, когда он меня схватил, я устроила такой мощный скандал. Дошло до того, что он даже испугался. У меня просто не было сил терпеть», — отметила Боня.

Телеведущая добавила, что она всегда считала себя сильной женщиной, однако благодаря агрессивному поведению Сергею удалось подавить ее волю. Сейчас, анализируя ситуацию уже с холодной головой, Виктория пришла к выводу, что женщинам зачастую выгодно играть роль жертвы.