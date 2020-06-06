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Виктория Боня стала жертвой домашнего насилия 

Экспресс газета 42 минуты назад
«Выгодно быть жертвой»: Боня вспомнила о насилии
Фото: ТАСС
40-летняя фотомодель и телеведущая Виктория Боня призналась, что стала жертвой домашнего насилия. Это произошло несколько лет назад, когда она встречалась с парнем по имени Сергей. По словам экс-звезды «Дома-2», он очень ревновал ее по любому поводу. В припадках гнева он хватал Боню за рукав и сильно тряс. В какой-то момент, когда это произошло на публике, Вика дала Сереже отпор.
«В тот момент, когда он меня схватил, я устроила такой мощный скандал. Дошло до того, что он даже испугался. У меня просто не было сил терпеть», — отметила Боня.
Телеведущая добавила, что она всегда считала себя сильной женщиной, однако благодаря агрессивному поведению Сергею удалось подавить ее волю. Сейчас, анализируя ситуацию уже с холодной головой, Виктория пришла к выводу, что женщинам зачастую выгодно играть роль жертвы.
«Моему возмущению не было предела. Как я могла создать такую ситуацию, когда человек на меня все время кричит? Агрессия по отношению ко мне возникала на ровном месте», — заключила экс-участница телевизионной стройки.
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Шоу-бизнес , Виктория Боня
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