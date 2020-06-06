Ургант высмеял чиновников из-за ЧП в Норильске

Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала пошутил над теми, кто ответствен за несвоевременное информирование о чрезвычайной ситуации под Норильском

"Получается, от TikTok (социальная сеть. — Прим. Ред.) есть польза. Зашел чиновник посмотреть смешное видео о том, как папка нырнул в реку, закурил, и нет бороды", — сыронизировал Ургант.

При этом телеведущий назвал случившееся ужасной экологической катастрофой.

В минувшую пятницу на норильской ТЭЦ-3 в результате повреждения резервуара произошла утечка около 21 тысячи кубометров дизтоплива, часть их них попала в местный ручей и реку Амбарную. Площадь загрязнения составила 180 тысяч квадратных метров. После этого на территории Красноярского края ввели режим ЧС федерального уровня.

СК возбудил уголовные дела по статьям "порча земли", "нарушение правил охраны окружающей среды при производстве работ" и "загрязнение вод". В связи с несвоевременным информированием о чрезвычайной ситуации возбуждено уголовное дело по статье "халатность". Начальника цеха ТЭЦ-3 Вячеслава Старостина арестовали.