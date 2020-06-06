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Ксения Собчак предложила скорректировать школьную программу 

Вечерняя Москва 1 час назад
Собчак предложила скорректировать школьную программу
Фото: youtube.com/Ксения Собчак
Телеведущая и журналист Ксения Собчак рассказала, какую книгу хотела бы добавить в школьную программу.
Как написала Собчак в своем Instagram, она считает необходимым включить в школьную программу антиутопический роман писательницы Айнд Рэнд «Атлант расправил плечи». Книга, впервые опубликованная в 1957 году, разошлась многомиллионными тиражами по всему миру.
Собчак привела цитату из романа, сопроводив ее собственным снимком в клоунском гриме.
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Шоу-бизнес , Тина Канделаки , Ксения Собчак
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