Собчак предложила скорректировать школьную программу

Телеведущая и журналист Ксения Собчак рассказала, какую книгу хотела бы добавить в школьную программу.
Как написала Собчак в своем Instagram, она считает необходимым включить в школьную программу антиутопический роман писательницы Айнд Рэнд «Атлант расправил плечи». Книга, впервые опубликованная в 1957 году, разошлась многомиллионными тиражами по всему миру.
Собчак привела цитату из романа, сопроводив ее собственным снимком в клоунском гриме.
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