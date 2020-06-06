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Адвокат рассказал о претендентах на наследство Кокшенова 

Ирина Лебедева и ещё 5 19 минут назад
Кто поделит наследство Кокшенова?
Фото: Alexander Keltik/Russian Look/Global Look Press
Скончавшийся недавно актер Михаил Кокшенов оставил московскую квартиру в районе Мосфильма и загородные апартаменты.
Как пишут news.ru, стоимость недвижимого имущества оценивается в 70 и 50 миллионов рублей соответственно.
Наследники первой очереди — вдова Кокшенова, Наталья, а также его родная дочь Алевтина.
Им полагается наследство по закону, даже если нет завещания или в завещании нет упоминания о них.
«Первые наследники — это дети, родители, супруги», — уточнил «звездный» адвокат Сергей Жорин.
А вот дочери Натальи в данной ситуации вряд ли могут на что-то рассчитывать, если ранее Кокшенов не сделал каких-то специальных распоряжений и не оформил их официально.
Как ранее писал «Рамблер», по сообщениям Telegram-канала Baza, Михаил Кокшенов провел свои последние дни в больнице с подозрением на коронавирус.
По предварительным данным, артист скончался из-за осложнений.
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Шоу-бизнес , Другое , Михаил Кокшенов , Сергей Жорин
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