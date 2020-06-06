Кто поделит наследство Кокшенова?

Скончавшийся недавно актер Михаил Кокшенов оставил московскую квартиру в районе Мосфильма и загородные апартаменты.

Как пишут news.ru, стоимость недвижимого имущества оценивается в 70 и 50 миллионов рублей соответственно.

Наследники первой очереди — вдова Кокшенова, Наталья, а также его родная дочь Алевтина.

Им полагается наследство по закону, даже если нет завещания или в завещании нет упоминания о них.

«Первые наследники — это дети, родители, супруги», — уточнил «звездный» адвокат Сергей Жорин.

А вот дочери Натальи в данной ситуации вряд ли могут на что-то рассчитывать, если ранее Кокшенов не сделал каких-то специальных распоряжений и не оформил их официально.

Как ранее писал «Рамблер», по сообщениям Telegram-канала Baza, Михаил Кокшенов провел свои последние дни в больнице с подозрением на коронавирус.

По предварительным данным, артист скончался из-за осложнений.