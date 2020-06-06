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«Шнур уже переобулся»: Валерия рассказала правду о певце 

Ирина Лебедева и ещё 6 8 минут назад
«Вот он, Ваш герой! Уже переобулся»: Валерия о Шнурове
Фото: Instagram
Недавно Иосиф Пригожин во всеуслышание заявил, что представители шоу-бизнеса бедствуют из-за невозможности зарабатывать во время пандемии коронавируса, и призвал государство помогать находящимся в «чудовищном положении» артистам.
С этих слов и начался большой публичный скандал.
Тусовка шоу-бизнеса разделилась на два лагеря, одни артисты советовали продюсеру оглядеться вокруг — сотни тысяч людей в худшей ситуации.
Другие поддержали Пригожина, сетуя на пропавшие доходы.
А Сергей Шнуров разразился ядовитым опусом, предложив послать голодающим Иосифу и Валерии сосисок из «Пятерочки».
Пригожин не остался в долгу, причем в итоге сорвался на оскорбления, Шнуров же, заручившись народной поддержкой, продолжал публиковать в сети ехидные стишки.
Певица Валерия сначала хотела остаться в стороне от баттла мужчин. Но в итоге и она не выдержала, поскольку в соцсети от хейтеров достается и ей.
«После этого скандала (где ему не хватает денег) Иосиф стал противен и душой и внешне. Валерия, вы красавица, а он», — то ли всерьез, то ли с подначкой написала ей подписчица.
Валерия вступила в диалог, ответив, что не стоит нападать на кого-то, не разобравшись в ситуации.
Она сказала, что Шнуров и сам обращался за помощью, только не говорит об этом.
«Вы не знаете же, о чем речь. Шнур уже переобулся и требует помощи шоу-бизнесу, требует разрешить заказники и т.д., а напрасно очернил человека. Вот такой он, Ваш герой», — цитирует ее слова РИА Новости.
Но, поскольку никто об этом не знает, то получается, что публика видит только одну сторону картинки. Все клюнули на стеб, на громкий скандал, не вникая, кто прав, кто виноват.
«Понимаю одно: правда никому неинтересна, потому что скучна, а нужен громкий повод выпустить пар. Думающие люди уже вникли в ситуацию, а Вы можете продолжать в своем духе», — написала певица в инстаграме.
Как ранее писал «Рамблер», на днях у Валерии и Пригожина был «день рождения семьи». «Нам уже 16 лет. Время летит, но вместе с таким мужем ничего не страшно. Спасибо, любимый, за твою надежность и неугасающие чувства», — написала певица в соцсети.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
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Шоу-бизнес , Сергей Шнуров , Иосиф Пригожин , Валерия , РИА Новости
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