«Не стыдно?»: Кудрявцева взбесила россиян 

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Телеведущая Лера Кудрявцева вызвала гнев подписчиков, рассказав в Instagram о пищевой ценности черной икры.

Ведущая программы «Секрет на миллион» разместила рекламный пост, в котором продемонстрировала банку черной икры и рассказала о ее пользе для организма.

Перечислив все достоинства икры, Кудрявцева сообщила, что в отсутствии морского отдыха этим летом собирается есть черную икру.

Подписчики телеведущей остались в недоумении от столь явной демонстрации благосостояния.

«Нам чёрную икру разве что в ипотеку покупать», «Пригожину баночку отправьте, а то он там голодает», «У нас в России большинство людей её даже не пробовали», «Кощунство размещать это, когда процентов 70 в стране еле сводит концы с концами», «Не стыдно? Люди копейки считают, а Вы хвастаете своим достатком», «Особенно во время пандемии, каждый россиянин может себе позволить черной икры баночку, а может и две…», — написале Лере в комментариях.