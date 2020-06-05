«Не стыдно?»: Кудрявцева взбесила россиян 

Телеведущая Лера Кудрявцева вызвала гнев подписчиков, рассказав в Instagram о пищевой ценности черной икры.
Ведущая программы «Секрет на миллион» разместила рекламный пост, в котором продемонстрировала банку черной икры и рассказала о ее пользе для организма.
Перечислив все достоинства икры, Кудрявцева сообщила, что в отсутствии морского отдыха этим летом собирается есть черную икру.
Подписчики телеведущей остались в недоумении от столь явной демонстрации благосостояния.
«Нам чёрную икру разве что в ипотеку покупать», «Пригожину баночку отправьте, а то он там голодает», «У нас в России большинство людей её даже не пробовали», «Кощунство размещать это, когда процентов 70 в стране еле сводит концы с концами», «Не стыдно? Люди копейки считают, а Вы хвастаете своим достатком», «Особенно во время пандемии, каждый россиянин может себе позволить черной икры баночку, а может и две…», — написале Лере в комментариях.
Ранее, как сообщал «Рамблер», широкий общественный резонанс вызвало высказывание продюсера Иосифа Пригожина относительно положения российских артистов в условиях пандемии. Он заявил, что некоторые из актеров и музыкантов вынуждены голодать. На его реплику, в частности, отреагировал лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров, заявив, что вышлет Пригожину и его жене Валерии «сосиски из „Пятерочки“.