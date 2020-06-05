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Заворотнюк обвинили в неуплате налогов 

Popcake.tv 1 час назад
Заворотнюк обвинили в неуплате налогов
Фото: Instagram / a_zavorotnyuk
Отказываются платить по счетам не только простые люди, но и знаменитости, которые должны государству крупные суммы. Многие звезды шоу-бизнеса оказались в списке злостных неплательщиков.
Лидером антирейтинга стала балерина Анастасия Волочкова. У девушки целых 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.
На втором месте звезда оказалась Виктория Боня. У телеведущей четыре задолженности на общую сумму 231 тысячу рублей. Отметим, что Боня долго их не выплачивает, так как пени набежали на 17 тысяч рублей.
В базе судебных приставов значится и актриса сериала «Моя прекрасная няня», которая за время болезни изрядно просрочила платежи в налоговую. Анастасия Заворотнюк должна государству в общей сложности 46 тысяч рублей. За автомобили актрисе требуется заплатить 28 тысяч рублей, а также у нее есть земельные участки в Крыму, налог которых составляет 16 тысяч рублей, и в Карачаево-Черкессии (1,3 тысячи).
Отметим, что информацию по налоговой задолженности сегодня можно найти в открытом доступе. Там мы видим, что некоторые знаменитости чисты и все налоги заплатили вовремя.
Видео дня. Кому из звезд шоу-бизнеса не достанется МРОТ от государства
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Шоу-бизнес , Виктория Боня , Анастасия Заворотнюк , Анастасия Волочкова
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