Заворотнюк обвинили в неуплате налогов 

Отказываются платить по счетам не только простые люди, но и знаменитости, которые должны государству крупные суммы. Многие звезды шоу-бизнеса оказались в списке злостных неплательщиков.

Лидером антирейтинга стала балерина Анастасия Волочкова . У девушки целых 12 задолженностей на сумму 347 тысяч рублей.

На втором месте звезда оказалась Виктория Боня . У телеведущей четыре задолженности на общую сумму 231 тысячу рублей. Отметим, что Боня долго их не выплачивает, так как пени набежали на 17 тысяч рублей.

В базе судебных приставов значится и актриса сериала «Моя прекрасная няня», которая за время болезни изрядно просрочила платежи в налоговую. Анастасия Заворотнюк должна государству в общей сложности 46 тысяч рублей. За автомобили актрисе требуется заплатить 28 тысяч рублей, а также у нее есть земельные участки в Крыму, налог которых составляет 16 тысяч рублей, и в Карачаево-Черкессии (1,3 тысячи).

Отметим, что информацию по налоговой задолженности сегодня можно найти в открытом доступе. Там мы видим, что некоторые знаменитости чисты и все налоги заплатили вовремя.