«Озолотился»: возлюбленный Бабкиной занялся бизнесом

Евгений Гор решил не противиться судьбе и занялся любимым делом.

40-летний возлюбленный Надежды Бабкиной озолотился на производстве свечек. Напомним, карьеру свою Евгений Гор начинал как эстрадный исполнитель — именно любовь к музыке в свое время и свела казачку с ухажером. Успеха на творческом поприще мужчина так и не достиг, поэтому решил переквалифицироваться в предпринимателя. Риэлторский бизнес у Гора не задался тоже — Евгения подставили, поэтому ему пришлось выйти из сделки.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Evgeni Gor (@evgeni_gor) 17 Апр 2020 в 7:00 PDT Относительно недавно Евгений все же решил не противиться природе, а заняться любимым делом. Долгое время Гор питал слабость к изготовлению свечей, а потому решил глобализировать производство. Сейчас будущий муж Бабкиной по праву зовется владельцем завода, а продукция пользуется успехом. Благодаря продаже духов, свечек, диффузоров и других специальных атрибутов Гор смог обставить мебелью загородный дом. Успехи и высокие продажи вдохновляют бизнесмена, он изо всех сил старается усовершенствовать уже существующие технологии.

Коллега Бабкиной рассказал «Комсомольской правде», что свечи от Гора очень популярны среди бомонда.

«Его продукцию продают в дорогих столичных торговых центрах и салонах красоты. Дела идут в гору, одним словом!» — подметил он.

Самые доступные товары, бомбочки для ванн, Гор продает по символической цене — 200 рублей за штуку. Авторские свечи обойдутся покупателям дороже — от 690 до 1300 рублей за штуку. Чтобы приобрести диффузор, в кармане нужно иметь не меньше 2 тысяч рублей.