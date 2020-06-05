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«Дела пошли в гору»: молодой возлюбленный Бабкиной озолотился на производстве свечек 

Teleprogramma.pro 48 минут назад
«Озолотился»: возлюбленный Бабкиной занялся бизнесом
Фото: Instagram
Евгений Гор решил не противиться судьбе и занялся любимым делом.
40-летний возлюбленный Надежды Бабкиной озолотился на производстве свечек. Напомним, карьеру свою Евгений Гор начинал как эстрадный исполнитель — именно любовь к музыке в свое время и свела казачку с ухажером. Успеха на творческом поприще мужчина так и не достиг, поэтому решил переквалифицироваться в предпринимателя. Риэлторский бизнес у Гора не задался тоже — Евгения подставили, поэтому ему пришлось выйти из сделки.
Относительно недавно Евгений все же решил не противиться природе, а заняться любимым делом. Долгое время Гор питал слабость к изготовлению свечей, а потому решил глобализировать производство. Сейчас будущий муж Бабкиной по праву зовется владельцем завода, а продукция пользуется успехом. Благодаря продаже духов, свечек, диффузоров и других специальных атрибутов Гор смог обставить мебелью загородный дом. Успехи и высокие продажи вдохновляют бизнесмена, он изо всех сил старается усовершенствовать уже существующие технологии.
Коллега Бабкиной рассказал «Комсомольской правде», что свечи от Гора очень популярны среди бомонда.
«Его продукцию продают в дорогих столичных торговых центрах и салонах красоты. Дела идут в гору, одним словом!» — подметил он.
Самые доступные товары, бомбочки для ванн, Гор продает по символической цене — 200 рублей за штуку. Авторские свечи обойдутся покупателям дороже — от 690 до 1300 рублей за штуку. Чтобы приобрести диффузор, в кармане нужно иметь не меньше 2 тысяч рублей.
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Евгений Гор , Комсомольская правда
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