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Успенская призналась, что располнела и начала курить 

Russianshowbiz.info и ещё 1 34 минуты назад
Страдаю от одиночества: Успенская сделала признание
Фото: https://russianshowbiz.info/
Любовь Успенская сообщила, что страдает от бессонницы, переедания, зависимости от никотина, а также одиночества.
Певица рассказала, что скандал с дочерью привел к появлению у нее вредной привычки, пишет «Собеседник.ru». Ранее она никогда не курила, а теперь стала использовать «никотиновый допинг». Успенская уверена, что сможет бросить сигареты, когда семейные неурядицы в ее жизни закончатся. Артистка оправдывается тем, что люди снимают стресс по-разному: «Кто-то курит, кто-то пьет». К спиртному же она давно равнодушна и употребляет его лишь по праздникам. Зато на самоизоляции у нее проснулся аппетит и в результате она набрала пять лишних килограммов: «Это кошмар!»
Также звезда мучается от бессонницы, смыкая глаза лишь под утро. Ей невыносимо находиться ночью в тишине, поэтому телевизор практически не выключается. А позаботиться об Успенской сейчас некому — она опровергает слухи о романе с юным певцом Леваном Кбилашвили и сетует, что уже не верит в существование «настоящих мужчин».
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Шоу-бизнес , Любовь Успенская
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