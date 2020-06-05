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«Почему он должен смотреть на мою пьяную рожу?» 

Павел Тиунов 32 минуты назад
«Почему он должен смотреть на мою пьяную рожу?»
Фото: РИА Новости
В эфире программы «Судьба человека» были показаны фото жены актера Эдуарда Радзюкевича, которая младше супруга на 17 лет. Артист признается, что тщательно оберегает свою личную жизнь.
Радзюкевич познакомился с Еленой Юровских, когда он преподавал в ГИТИСе, а она была его студенткой. В 2003 году пара поженилась, у них родился сын. Уже 17 лет они счастливы в браке.
Однако Радзюкевич подробностями своей личной жизни делиться не привык. Актер подчеркнул, что он «мнительный» в отношении этого вопроса и старается «оберегать личное».
«В двух словах — у нас с женой все хорошо», — заявил артист.
Он признался, что семейная жизнь изменила его. До брака он много пил. Перелом наступил с рождением в 2004 году сына Георгия. Радзюкевич рассказал, что однажды, придя домой после спектакля, он подошел к кроватке сына. При этом актер вспомнил, что никогда не видел своего отца пьяным и ему вдруг стало стыдно.
«Я посмотрел на сына и сказал: «А почему он должен смотреть на мою пьяную рожу и слушать пьяный бред?». И я завязал», — пояснил артист.
Для того, чтобы распрощаться с тягой к спиртному ему пришлось «зашиться» в одной из столичных клиник. Уже 16 лет Радзюкевич не пьет.
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Шоу-бизнес , Эдуард Радзюкевич
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