«Я думаю, ничего страшного»: Алиса Фрейндлих заболела 

Стало известно, что Алиса Фрейндлих заболела. В связи с тем, что пандемия коронавируса еще не сошла на нет, поклонники знаменитой актрисы очень обеспокоены здоровьем знаменитой актрисы.

Но, как рассказывает 5 Канал, журналистам удалось выяснить, что речь идет об обычном недомогании.

«Ну что может случиться у человека, которому в этом году будет 86 лет? Это все возраст. Сердце шалит. Я думаю, ничего страшного. Спасибо вам за внимание!» — сказала Алиса Бруновна.

Фрейндлих пока повода обращаться к докторам и тем более организовывать сдачу тестов на COVID-19 не видит.

Как ранее писал «Рамблер», в начале года Алиса Фрейндлих была удостоена «Золотого орла» за вклад в российский кинематограф.