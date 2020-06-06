Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Я думаю, ничего страшного»: Алиса Фрейндлих заболела 

Ирина Лебедева и ещё 4 44 минуты назад
«Я думаю, ничего страшного»: Алиса Фрейндлих заболела
Фото: РИА Новости
Стало известно, что Алиса Фрейндлих заболела. В связи с тем, что пандемия коронавируса еще не сошла на нет, поклонники знаменитой актрисы очень обеспокоены здоровьем знаменитой актрисы.
Но, как рассказывает 5 Канал, журналистам удалось выяснить, что речь идет об обычном недомогании.
«Ну что может случиться у человека, которому в этом году будет 86 лет? Это все возраст. Сердце шалит. Я думаю, ничего страшного. Спасибо вам за внимание!» — сказала Алиса Бруновна.
Фрейндлих пока повода обращаться к докторам и тем более организовывать сдачу тестов на COVID-19 не видит.
Как ранее писал «Рамблер», в начале года Алиса Фрейндлих была удостоена «Золотого орла» за вклад в российский кинематограф.
Награду любимой актрисе вручил председатель Союза кинематографистов РФ Никита Михалков.
Видео дня. SpaceX Илона Маска отправила в космос ещё 60 спутников Starlink
Шоу-бизнес , Другое , Алиса Фрейндлих , Никита Михалков
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам рассказали об открытии границ
Россиянам рассказали об открытии границ
«Им выплат?» Королеву затравили за маску по цене авто
«Им выплат?» Королеву затравили за маску по цене авто
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
Собянин сообщил москвичам хорошую новость
Кто поделит наследство Кокшенова?
Кто поделит наследство Кокшенова?
«Сиськи есть, ума не надо»
«Сиськи есть, ума не надо»
Видео
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
00:29
Заплыв мужчины по улице в Подмосковье попал на видео
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
00:45
Опубликовано видео пожара на нефтяной скважине в Иркутской области
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
00:35
Житель Вьетнама построил забор из 200 смартфонов iPhone и попал на видео
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
00:46
Уничтоженный Турцией «Панцирь-С1» попал на видео
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
00:39
Россияне попытались отбить преступника у полицейских и попали на видео
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
01:05
Затопленный кипятком во время ливня город попал на видео
Происшествия
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
05:58
РФ выдвинула условие распространения вакцины от COVID–19
Общество Кавказ
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
00:38
«Где 400 миллионов?»: Путин — главе российского региона
Политика
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
01:16
Путин сделал новый шаг к «обнулению»
Политика Статьи
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
00:34
Момент взрыва в жилом доме в Москве попал на видео
Происшествия Новости Москвы
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение