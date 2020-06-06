Певцов обратился к трагически погибшему сыну

В пятницу, 5 июня, трагически погибшему старшему сыну российского актера театра и кино Дмитрия Певцова могло бы исполниться 30 лет. В своем аккаунте в социальной сети Instagram артист трогательно обратился к покойному наследнику, а также опубликовал редкую фотографию Даниила.

«Данечка! С Днем рождения!», — подписал кадр Певцов.

Напомним, что мальчик появился на свет в союзе актера с однокурсницей по ГИТИСу Ларисой Блажко. Пара на протяжении многих лет жила в гражданском браке. Первенец Певцова родился 5 июня 1990 года, однако, к сожалению, это не спасло Дмитрия и Ларису от расставания. Даниил тяжело переживал ссору родителей и долгое время вообще не общался с папой. По данным СМИ, в конце концов им все-таки удалось найти общий язык, чему поспособствовала Ольга Дроздова

В августе 2012 года Даниил попал в страшную автомобильную аварию. Через несколько дней он скончался, не выходя из комы. Парню было всего 22 года. Певцов долго не мог прийти в себя после случившегося.

«Это один из моих больших грехов. То, что я не признавал Даню», — рассказывал он в одном из интервью.

Поклонников сильно растрогало обращение актера к покойному наследнику. Многие признались, что не могли сдержать слез. «Царствие небесное Даниилу! Как же вы похожи, просто чудо какое-то», «Дмитрий, соболезнуем, светлая память сыну», «Он теперь ангел», — считают комментаторы.