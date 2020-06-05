«Пускай Пригожин звонит кошкам Куклачева»

Скандально известный актер Алексей Панин обвинил в безделье музыкального продюсера Иосифа Пригожина после его жалоб на бедственное материальное положение артистов в период пандемии COVID-19. В интервью агентству «Говорит Москва» звезда фильма «Жмурки» заявил, что ему некогда отвечать оскорбленному супругу певицы Валерии на его претензии.

Широкий общественный резонанс был вызван словами Пригожина о том, что представители российского шоу-бизнеса не меньше других пострадали из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции нового типа: концертов нет, и многие оказались без денег. Спустя некоторое время мужа Валерии раскритиковали многие знаменитости, в числе которых был и Панин. Тогда продюсер пожаловался на то, что желал поговорить с критиками по телефону, но те не ответили на его звонки.

«Иосифу Пригожину, видимо, нечем заняться, что он до сих пор не может мне дозвониться», — заявил Панин, добавив, что не собирается вступать с продюсером ни в какие дискуссии, поскольку в настоящее время доделывает кино.

42-летний артист также отметил, что он был не единственным критиком высказываний Пригожина. Решать наболевший вопрос Панин порекомендовал ему необычным способом.

«Куклачеву он там не пытается дозвониться? Куклачев тоже сказал что-то вроде? Пускай он позвонит кошкам Куклачева! У меня есть чем заниматься», — дал совет продюсеру актер.