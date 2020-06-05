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Панин послал Пригожина звонить кошкам Куклачева 

Уника Новости 49 минут назад
«Пускай Пригожин звонит кошкам Куклачева»
Фото: РИА Новости
Скандально известный актер Алексей Панин обвинил в безделье музыкального продюсера Иосифа Пригожина после его жалоб на бедственное материальное положение артистов в период пандемии COVID-19. В интервью агентству «Говорит Москва» звезда фильма «Жмурки» заявил, что ему некогда отвечать оскорбленному супругу певицы Валерии на его претензии.
Широкий общественный резонанс был вызван словами Пригожина о том, что представители российского шоу-бизнеса не меньше других пострадали из-за ограничительных мер, связанных с распространением коронавирусной инфекции нового типа: концертов нет, и многие оказались без денег. Спустя некоторое время мужа Валерии раскритиковали многие знаменитости, в числе которых был и Панин. Тогда продюсер пожаловался на то, что желал поговорить с критиками по телефону, но те не ответили на его звонки.
«Иосифу Пригожину, видимо, нечем заняться, что он до сих пор не может мне дозвониться», — заявил Панин, добавив, что не собирается вступать с продюсером ни в какие дискуссии, поскольку в настоящее время доделывает кино.
42-летний артист также отметил, что он был не единственным критиком высказываний Пригожина. Решать наболевший вопрос Панин порекомендовал ему необычным способом.
«Куклачеву он там не пытается дозвониться? Куклачев тоже сказал что-то вроде? Пускай он позвонит кошкам Куклачева! У меня есть чем заниматься», — дал совет продюсеру актер.
Первым среди звезд о непростом положении артистов в пандемию заговорил стриптизер Тарзан (настоящее имя — Сергей Глушко). Его слова подхватил и супруг певицы Валерии. Некоторые артисты не поддержали Пригожина, среди критиков были музыканты Сергей Шнуров и Юрий Лоза, актер Алексей Панин, дрессировщик кошек Юрий Куклачев и другие известные личности. Скандал дошел до того, что среди простых россиян нашлись те, кто решил оказать помощь зачинщикам этой истории. Как писали СМИ, шоумены из Омска выслали гуманитарную помощь «бедствующим» Пригожину и Тарзану.
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Комментарии 3
Шоу-бизнес , Юрий Лоза , Алексей Панин , Юрий Куклачев , Сергей Шнуров , Сергей Глушко , Иосиф Пригожин , Валерия
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