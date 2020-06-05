«Клопов и тараканов нет»: Брухунова оправдалась 

По словам молодой возлюбленной юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, у нее дома нет клопов и тараканов, и никакие дезинфекторы к ней не приходили. Об этом она заявила в Instagram.

«Рамблер» писал, что ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на дезинфектора, проводившего антисептическую обработку в квартирах жилого комплекса «Садовые кварталы», сообщила, что Евгений Петросян Татьяна Брухунова не живут вместе. При этом побывав в квартире Брухуновой, источник издания поразился обилию «вычурных и аляпистых вещей», которые показались ему «несуразными».

В свою очередь Брухунова в комментариях к своей записи в соцсети назвала статью издания «заказной».

«Вы всерьез подумали, что я могу впустить в дом каких-то дезинфекторов? Клопов и тараканов у меня нет. От коронавируса дезинфекцию по квартирам не проводят. Спуститесь с небес на землю», — отметила она.

Супруга Петросяна также подчеркнула, что смеялась, когда ей прислали эту «идиотическую статью».