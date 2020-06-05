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«Клопов и тараканов нет»: Брухунова оправдалась 

Алиса Селезнёва и ещё 2 22 минуты назад
«Клопов и тараканов нет»: Брухунова оправдалась
Фото: instagram.com/bruhunova/
По словам молодой возлюбленной юмориста Евгения Петросяна Татьяны Брухуновой, у нее дома нет клопов и тараканов, и никакие дезинфекторы к ней не приходили. Об этом она заявила в Instagram.
«Рамблер» писал, что ранее «Комсомольская правда» со ссылкой на дезинфектора, проводившего антисептическую обработку в квартирах жилого комплекса «Садовые кварталы», сообщила, что Евгений Петросян и Татьяна Брухунова не живут вместе. При этом побывав в квартире Брухуновой, источник издания поразился обилию «вычурных и аляпистых вещей», которые показались ему «несуразными».
В свою очередь Брухунова в комментариях к своей записи в соцсети назвала статью издания «заказной».
«Вы всерьез подумали, что я могу впустить в дом каких-то дезинфекторов? Клопов и тараканов у меня нет. От коронавируса дезинфекцию по квартирам не проводят. Спуститесь с небес на землю», — отметила она.
Супруга Петросяна также подчеркнула, что смеялась, когда ей прислали эту «идиотическую статью».
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Комментарии 2
Шоу-бизнес , Татьяна Брухунова , Евгений Петросян , Комсомольская правда
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