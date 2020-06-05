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Малышева пришла в ЦУМ после пандемии и раскритиковала вещи люксовых брендов 

Lenta.ru 2 часа назад
Телеведущая и доктор медицинских наук Елена Малышева посетила московский торговый центр ЦУМ после снятия введенных из-за пандемии коронавируса ограничений и раскритиковала представленные там вещи люксовых фирм. Происходящее она опубликовала в сторис своего Instagram-аккаунта.
На видео Малышева прогуливается по торговым площадям и рассматривает дизайнерскую одежду.
«Пижамный стиль страшно моден. А мне он кажется именно пижамой, как-то странно!» — произносит она, демонстрируя желтый шелковый костюм из широких брюк и туники.
Затем она проходит мимо босоножек итальянского Fendi, называя их «башмаками», и останавливается около объемной сумки того же бренда. «Сумки какие-то гигантские…» — размышляет телеведущая.
После этого Малышева перемещается к стенду французского модного дома Dior и начинает розовые туфли-лодочки модели J'Adior с логотипами марки.
«Я не люблю обувь с логотипами. Мне кажется, очень некрасиво брать деньги с людей и требовать, чтобы они рекламировали твою обувь. Я противник этого направления», — высказалась доктор.
Она также не оценила белые высокие сапоги бренда Maison Margiela.
В конце ролика Малышева восхищается одеждой бельгийского дизайнера Дриса Ван Нотена (Dries Van Noten) и напоминает зрителям о своем голубом костюме, сшитом по образцу его «шедевра». В заключение телеведущая примеряет бежевое пальто с крупным черным пером на плече перед зеркалом.
Ранее сообщалось, что во время прогулки по ЦУМу Елена Малышева опровергла информацию о том, что коронавирусом возможно заразиться через поверхности.
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Шоу-бизнес , Видео , Елена Малышева
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