Хабенского обманули с ремонтом квартиры 

По данным издания, актер написал заявление в Главное следственное управление СК России по Москве, сообщив, что недобросовестный подрядчик отказывается возвращать деньги за не полностью выполненные работы.

Готовясь к пополнению в семье, осенью 2018 года Хабенский и его жена, актриса МХТ им. Чехова Ольга Литвинова , договорились с компанией «Империя» о ремонте квартиры. Ремонт, стоимость которого составила почти 6,5 млн рублей, был завершен в марте 2019 года и Литвинова подписала акт приема работ.

Однако позднее, когда супруги осмотрели квартиру, выяснилось, что работы были выполнены не полностью. Подрядчик согласился с претензиями, но попросил отсрочку по возврату денег до 1 марта 2020 года. Но деньги актерам возвращены не были.

«Пока ведется доследственная проверка. Уголовное дело не возбуждено», — пояснил источник, знакомый с ситуацией.

«Рамблер» писал, что ранее Константин Хабенский в YouTube-шоу «А поговорить?» заявил, что очень тяжело переживал смерть от рака первой жены, но отметил, что стоит жить в любви, а не в страдании.