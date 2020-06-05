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Хабенского обманули с ремонтом квартиры 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Хабенского обманули с ремонтом квартиры
Фото: РИА Новости
Актер Константин Хабенский обратился в правоохранительные органы, заявив, что стал жертвой недобросовестных строителей при ремонте квартиры в районе «Новослободской». Об этом со ссылкой на осведомленный источник сообщает РЕН-ТВ.
По данным издания, актер написал заявление в Главное следственное управление СК России по Москве, сообщив, что недобросовестный подрядчик отказывается возвращать деньги за не полностью выполненные работы.
Готовясь к пополнению в семье, осенью 2018 года Хабенский и его жена, актриса МХТ им. Чехова Ольга Литвинова, договорились с компанией «Империя» о ремонте квартиры. Ремонт, стоимость которого составила почти 6,5 млн рублей, был завершен в марте 2019 года и Литвинова подписала акт приема работ.
Однако позднее, когда супруги осмотрели квартиру, выяснилось, что работы были выполнены не полностью. Подрядчик согласился с претензиями, но попросил отсрочку по возврату денег до 1 марта 2020 года. Но деньги актерам возвращены не были.
«Пока ведется доследственная проверка. Уголовное дело не возбуждено», — пояснил источник, знакомый с ситуацией.
«Рамблер» писал, что ранее Константин Хабенский в YouTube-шоу «А поговорить?» заявил, что очень тяжело переживал смерть от рака первой жены, но отметил, что стоит жить в любви, а не в страдании.
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Шоу-бизнес , Константин Хабенский , Ольга Литвинова , СКР , МВД
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