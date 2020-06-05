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Волочкова отправила «экс-любовника» к психиатрам 

Павел Тиунов и ещё 6 36 минут назад
Волочкова отправила «экс-любовника» к психиатрам
Фото: РИА Новости
Анастасия Волочкова посоветовала мужчине, выдающему себя за её бывшего любовника, обратиться за помощью к медикам, сообщает Starhit. Она даже изъявила желание оплатить его лечение.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в Сети появились снимки, на которых Волочкова изображена в компании неизвестного мужчины. На одном фото человек по имени Владислав Фоменко запечатлен в особняке балерины, на другом — он же в банном халате обнимает танцовщицу. Мужчина пояснил СМИ, что он встречался с Волочковой шесть лет назад, но бурный роман стремительно завершился по инициативе артистки: она перестала выходить на связь.
Сама балерина и ее представители отметили, что Фоменко не бывший любовник танцовщицы, а обычный строитель, который отделывал особняк Волочковой. Мужчину уличили в стремлении заработать на несуществующем романе. Отмечается,
что ему уже это удалось: его пригласили поучаствовать уже, как минимум, в трех телевизионных ток-шоу.
«Мы рекомендуем ему просто обратиться в специализированное учреждение, где ему выпишут правильные таблетки», — заявила представитель Волочковой Юлия Вербицкая Линник.
Она подчеркнула, что балерина готова даже оплатить лечение Фоменко «по доброте душевной».
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Шоу-бизнес , Анастасия Волочкова , Юлия Вербицкая , StarHit
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