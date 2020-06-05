Пригожин рассказал о работе с любовниками 

Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин занимался раскруткой чьих-то любовников и любовниц. Об этом он сам рассказал «Комсомольской правде».

На днях, как сообщал «Рамблер», коллега Пригожина Виктор Дробыш заявил, что к нему все чаще обращаются олигархи с предложением заплатить за раскрутку своих любовников, и он порой соглашается, но лишь при условии, что бизнесмен заработал свои деньги честно, а у его любовника есть потенциал.

«У меня тоже был опыт работы с чьими-то любовницами и любовниками», — заявил вчера Пригожин.

Он рассказал, что этот опыт — исключительно негативный: работа оборачивалась конфликтами, разборками и войнами. Продюсер объяснил это тем, что чьим-то любовникам и любовницам нужно слишком много внимания.