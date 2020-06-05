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Пригожин рассказал о работе с любовниками 

Артём Кульша и ещё 3 4 минуты назад
Пригожин рассказал о работе с любовниками
Фото: РИА Новости
Музыкальный продюсер Иосиф Пригожин занимался раскруткой чьих-то любовников и любовниц. Об этом он сам рассказал «Комсомольской правде».
На днях, как сообщал «Рамблер», коллега Пригожина Виктор Дробыш заявил, что к нему все чаще обращаются олигархи с предложением заплатить за раскрутку своих любовников, и он порой соглашается, но лишь при условии, что бизнесмен заработал свои деньги честно, а у его любовника есть потенциал.
«У меня тоже был опыт работы с чьими-то любовницами и любовниками», — заявил вчера Пригожин.
Он рассказал, что этот опыт — исключительно негативный: работа оборачивалась конфликтами, разборками и войнами. Продюсер объяснил это тем, что чьим-то любовникам и любовницам нужно слишком много внимания.
Он подчеркнул, что работает с артистами исключительно по любви — если те его зацепили. Пригожин упомянул, что в свое время не прочувствовал певцов Стаса Михайлова и Михаила Турецкого, певицу Елену Ваенгу и рэпера Гуфа.
«А по поводу людей нетрадиционной ориентации я вам так скажу — я спокойный человек, пока меня это не задевает», — добавил он.
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Шоу-бизнес , Гуф , Стас Михайлов , Виктор Дробыш , Михаил Турецкий , Иосиф Пригожин , Комсомольская правда
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