«Олигархи просили продвинуть своих подружек»

Олигархи не раз просили Пригожина продвинуть на сцену своих приятелей и подружек.

В современном мире любовница влиятельного человека может иметь на него больше притязаний, чем жена, считает Пригожин. Но лично он спокойно относится к таким связям, и его меньше всего волнует, чем люди занимаются за занавеской. Главное — чтобы не трогали его. И если ему начинают навязывать такой образ жизни, продюсер просто выходит из себя.