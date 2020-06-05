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Пригожин рассказал о работе с любовниками олигархов 

News.ru и ещё 2 2 часа назад
«Олигархи просили продвинуть своих подружек»
Фото: РИА Новости
Иосиф Пригожин рассказал о печальном опыте работы с любовниками и любовницами олигархов. Продюсер сейчас старается не связываться с подобными людьми.
Олигархи не раз просили Пригожина продвинуть на сцену своих приятелей и подружек.
У меня в своё время был опыт работы с чьими-то любовниками, любовницами. Но это всегда заканчивалось плачевно — конфликтами, разборками, войнами, — рассказал продюсер KP.RU.
В современном мире любовница влиятельного человека может иметь на него больше притязаний, чем жена, считает Пригожин. Но лично он спокойно относится к таким связям, и его меньше всего волнует, чем люди занимаются за занавеской. Главное — чтобы не трогали его. И если ему начинают навязывать такой образ жизни, продюсер просто выходит из себя.
Так, к примеру, Пригожин отказал в своё время покорителю дамских сердец Стасу Михайлову. Он пояснил, что в тот момент просто «не почувствовал» певца. Сейчас же Пригожин рад, что у Михайлова всё хорошо на сцене.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Виктор Дробыш признался, что уже устал от молодых «артистов», которые пробивают себе дорогу на сцену «через постель». Её дарования делят с олигархами, которые всё чаще и чаще пытаются «купить славу» для своих многочисленных любовниц и любовников.
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Комментарии 6
Шоу-бизнес , Стас Михайлов , Виктор Дробыш , Иосиф Пригожин , Комсомольская правда
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