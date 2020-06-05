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Умер основатель рок-группы Sweet 

Lenta.ru и ещё 3 36 минут назад
Умер основатель рок-группы Sweet
Фото: Youtube
Стив Прист, один из основателей британской глэм-рок-группы Sweet, скончался в возрасте 72 лет. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте музыкального коллектива.
Причина смерти не уточняется.
Прист выступал басистом и вторым вокалистом коллектива с момента основания Sweet в 1968 году. Группа распалась в 1982 году. В 2008 Прист собрал ее в новом составе, выступая исключительно в Северной и Южной Америках.
Фронтмен оригинального состава Sweet Брайан Коннолли скончался от цирроза печени в 1997-м в возрасте 51 года. Барабанщик Мик Такер умер от лейкемии в феврале 2002-го, ему было 54 года. В дискографии группы девять студийных альбомов, последний, Identity Crisis, был выпущен перед распадом Sweet в 1982 году.
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