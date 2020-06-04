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Звезда «Отпетых мошенников» подал иск к Малахову 

Мария Иванова 1 час назад
Звезда «Отпетых мошенников» подал иск к Малахову
Фото: РИА Новости
Экс-участник группы «Отпетые мошенники» Игорь Богомазов подал иск о защите чести и достоинства к телеведущему Андрею Малахову, телеканалу «Россия» и своей бывшей супруге Юлии Некрасовой. Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга.
Вместе с Богомазовым иск подала его жена Виктория. Истцы заявили, что сведения, порочащие их честь и достоинство, были распространены 10 декабря 2018 года в программе «Прямой эфир». Речь идет о выпуске программы под названием «Две жены „отпетого мошенника“ не могут поделить его деньги».
Богомазов обратил внимание, что в передаче его назвали «настоящим отпетым неплательщиком», а бывшая жена обвинила его в жестоком обращении с дочерью, попытке отказаться от ребенка с помощью ДНК-теста и попытке забрать комнату в квартире.
Также в передаче заявили, что он уходил в «загулы».
«Распространенные ответчиками сведения являются порочащими честь и достоинство истцов, что в частности подтверждается комментариями публики из зала: «На мой взгляд, этот Гарик — моральный урод», — подчеркивается в заявлении.
Истцы попросили суд признать информацию, озвученную в программе, не соответствующей действительности, обязать телеканал «Россия» зачитать решение суда в выпуске «Прямого эфира» и взыскать с ответчиков компенсацию морального вреда в один миллион рублей.
Как писал «Рамблер», Богомазов ранее рассказывал, что покинул группу именно ради жены, но это не спасло их отношения. По его словам, после развода бывшая супруга запрещала ему видеться с ребенком и меняла замки, чтобы он не мог попасть в свою квартиру. Артист утверждал, что с 2008 года по договоренности с женой он помогал дочери материально, но не в виде официальных алиментов.
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Шоу-бизнес , Юлия Некрасова , Андрей Малахов
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