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«Пердеус»: Гузеева высмеяла участницу «Давай поженимся!» 

Мария Иванова 1 час назад
«Пердеус»: Гузеева высмеяла участницу «Давай поженимся!»
Фото: РИА Новости
Участница программы «Давай поженимся!» до слез рассмешила ведущую Ларису Гузеева и комика Гарика Харламова неблагозвучной фамилией и странной песней. Отрывок программы опубликован в Instagram.
Участница программы Маргарита рассказала, что ее бывший молодой человек — киприот с неблагозвучной фамилией Пердеус, которую она отказалась взять.
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После этого Гузеева рассмеялась. Маргарита отметила, что на Кипре его фамилия знаменита, семья уважаема, но на русском это звучит ужасно.
Харламов обратил внимание на другой момент из этого выпуска: Маргарита решила спеть жениху собственную версию песни «Белый лебедь на пруду».
«А белый лебедь на пруде, родим с тобою мы дите», — спела она.
Как писал «Рамблер», ранее ведущая «Давай поженимся!» Василиса Володина — заверила зрителей, что среди героев программы нет специально приглашенных актеров. Одна из подписчиц Володиной предположила, что вся программа — постановка. Ведущая в ответ напомнила, что передача выходит уже 11 лет ежедневно. По ее словам, необходимое количество актеров для съемок найти бы не удалось.
Другая пользовательница спросила у ведущей, почему среди участников программы так много «неадекватных людей».
«Ужасно, но это наша жизнь», — ответила Володина, назвав программу «срезом общества».
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Комментарии
Шоу-бизнес , Гарик Харламов , Василиса Володина
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