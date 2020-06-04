«Пердеус»: Гузеева высмеяла участницу «Давай поженимся!» 

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Участница программы «Давай поженимся!» до слез рассмешила ведущую Ларису Гузеева и комика Гарика Харламова неблагозвучной фамилией и странной песней. Отрывок программы опубликован в Instagram

Участница программы Маргарита рассказала, что ее бывший молодой человек — киприот с неблагозвучной фамилией Пердеус, которую она отказалась взять.

После этого Гузеева рассмеялась. Маргарита отметила, что на Кипре его фамилия знаменита, семья уважаема, но на русском это звучит ужасно.

Харламов обратил внимание на другой момент из этого выпуска: Маргарита решила спеть жениху собственную версию песни «Белый лебедь на пруду».

«А белый лебедь на пруде, родим с тобою мы дите», — спела она.

Как писал «Рамблер», ранее ведущая «Давай поженимся!» Василиса Володина — заверила зрителей, что среди героев программы нет специально приглашенных актеров. Одна из подписчиц Володиной предположила, что вся программа — постановка. Ведущая в ответ напомнила, что передача выходит уже 11 лет ежедневно. По ее словам, необходимое количество актеров для съемок найти бы не удалось.

Другая пользовательница спросила у ведущей, почему среди участников программы так много «неадекватных людей».