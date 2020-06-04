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«Желудок уменьшился»: Семенович рассказала о диете 

Алиса Селезнёва 16 минут назад
«Желудок уменьшился»: Семенович рассказала о диете
Фото: РИА Новости
Певица Анна Семенович рассказала подписчикам в Instagram, что четыре дня голодала по совету врача.
Как сообщал «Рамблер», ранее Семенович призналась, что поправилась за период самоизоляции на пять килограммов и пообещала заняться собой и похудеть.
Рассказывая подписчикам о том, как идет процесс похудения, певица призналась, что не ела четыре дня.
«Мой врач приняла решение сегодня меня выводить из голода на диетическое питание! Утром мне дали овсяный кисель без сахара, просто на воде и мне он показался самым вкусным на свете», — заявила Семенович.
Она подчеркнула, что голодание «дало ей крутой пинок».
«За четыре дня у меня уменьшился желудок, который я растянула на карантине и успокоились вкусовые рецепторы. Теперь еда без соли и приправ кажется мне очень вкусной. Раньше я прям засаливала продукты, использовала огромное количество приправ, а это приводило к задержке воды в организме и лишнему весу!» — пояснила артистка.
Она пообещала поменять свои вкусовые привычки и стройнеть дальше.
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Шоу-бизнес , Анна Семенович
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